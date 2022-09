PBH abre mais de 2.500 vagas para cursos de tecnologia da informação

Cursos são gratuitos e serão realizados à distância a partir da próxima quinta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (9/9) a abertura de 2.500 vagas para cursos gratuitos de tecnologia da informação. As inscrições já estão abertas neste link , e as aulas começam na próxima quinta-feira (15/9).



Os cursos disponíveis são: Introdução às Novas Tecnologias, Planilha Eletrônica, Ferramentas para Home Office, Planilha Eletrônica, Educação Ambiental e Resíduos Eletroeletrônicos, Criação de sites com Gerenciador de Conteúdo e Programação Web.





As aulas serão realizadas à distância e são destinadas para maiores de 16 anos. A descrição de cada curso está disponível neste link

Segundo a PBH, toda a comunicação com os inscritos será feita por e-mail, e as turmas serão organizadas de acordo com número mínimo de participantes e ordem de cadastro.

O curso de programação web terá uma versão direcionada para mulheres, com mais 100 vagas disponíveis. Também há 500 vagas para Empreendedorismo Digital, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

“Com o avanço do programa Vila Mais Conectada, nós vamos incluir mais jovens, adultos e idosos. Eles já têm acesso à internet e agora poderão estudar TI, área que já tem milhares de vagas de emprego disponíveis”, afirma o presidente da Empresa de Informática e Informação de BH (Prodabel), Leandro Garcia.