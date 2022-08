Polícia investiga ossada humana achada por crianças em Montes Claros

Os restos mortais foram vistos pelas crianças que andavam a cavalo no local, na tarde de sábado (6/8). Elas avisaram um tio, que acionou a polícia.

A polícia confirmou a presença da ossada. Devido ao avançado estado de decomposição, não era possível identificar o sexo da vítima, mas a polícia encontrou peças de roupas masculinas, o que leva a crer que os ossos sejam de um homem. No local, também foi achado um documento de identidade.

O delegado Bruno Rezende, informou, nesta segunda-feira (8/8), que familiares desse homem já entraram em contato com a Polícia Civil.

“O material genético da família será colhido para comparação com os restos mortais. [...] A família chegou a apontar que as roupas e documentos seriam do homem, mas é preciso uma comparação específica”, disse o delegado. O resultado do exame de DNA deve sair em até três meses.

A investigação vai avaliar o material encontrado, junto com o exame de DNA, para comprovar a identidade. Mas a polícia adiantou que há suspeita de que a ossada é de uma pessoa desaparecida desde 29 de maio.

A ossada foi levada para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. O caso segue em investigação na Polícia Civil.

O delegado disse ainda que outras famílias com parentes desaparecidos também devem procurar a Polícia Civil, no bairro Morada do Sol, ou diretamente no IML.

“É importante que pessoas que tenham entes desaparecidos procurem a Polícia Civil para que a gente possa verificar essa situação, colher esse material para fins de comparação. Estamos apurando, inclusive, as circunstâncias da morte e outras diligências serão desenvolvidas com oitivas de pessoas que encontraram a ossada.”