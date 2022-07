Lelo, o gato, volta para a biblioteca de Guaxupé

Lelo volta para biblioteca após pressão de moradores (foto: Redes Sociais) Após pressão de moradores de Guaxupé, no Sul de Minas, finalmente o gato Lelo voltou à biblioteca da cidade. O caso ganhou repercussão depois que a prefeitura retirou o animal do local alegando que recebeu reclamação de um dos frequentadores. A votação a favor foi unânime no Conselho do Bem-Estar Animal.



A votação foi marcada depois de muitas ações e apelos nas redes sociais. "Após a decisão unânime do conselho de bem estar animal, que foi realizada, a prefeitura autorizou o retorno do Lelo e o reconhecimento dele como animal comunitário. O lelo, portanto, é um animal comunitário, amparado pelas leis estaduais 21.970/2016 e 22.231/2016 de MG", confirma Conselho do Bem-Estar Animal.



O ofício foi entregue à prefeitura, que já autorizou a volta do gato. A administração pública permaneceu calada e não deu detalhes sobre o caso, apenas confirmou a volta do animal.

Gisele Cunha é a moradora, que cuidou do Lelo desde que ele foi deixado pelos antigos donos em 2018. Depois que ele foi retirado da biblioteca, no mês passado, foi ela quem acolheu novamente o animal. "É um alívio e uma alegria. O Lelo é querido por todos", comemora Gisele.



Isabelle Simões, que usou as redes sociais para fazer o apelo, agora comemora a volta de Lelo. "Gratidão por todas as pessoas que se uniram pela causa do #VoltaLelo cobrando o seu retorno à Biblioteca Municipal, o seu verdadeiro lar, e o seu reconhecimento como animal comunitário de Guaxupé, direito amparado por leis estaduais", disse.

Lelo ganhou perfil nas redes sociais (foto: Redes Sociais)

A pressão dos moradores pela volta de Lelo tornou o gato uma celebridade, que até ganhou perfil nas redes sociais. A página já tem mais de 3 mil seguidores. "Gato comunitário, amparado pelas leis estaduais 21.970/2016 e 22.231/2016 de MG, que vive na Biblioteca Municipal de Guaxupé #LeloVoltou", retarata perfil do gato.