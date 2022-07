Arcelor vai pagar auxílio até outubro a famílias atingidas em Itatiaiuçu

Arcelor terá que pagar mais quatro meses de auxílio emergencial a famílias de Itatiaiuçu (foto) (foto: MPMG/Divulgação)

A ArcelorMittal terá que pagar mais quatro meses de auxílio emergencial às famílias atingidas em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acordo complementar ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado nessa quinta-feira (14/7) pela empresa, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelo Ministério Público Federal (MPF).









O pagamento será feito em dois salários mínimos em julho e agosto e um salário mínimo e meio em setembro e outubro.

Será descontado da prestação referente a julho o valor de um salário mínimo, o qual já foi pago pela empresa no dia 6 deste mês.

O objetivo da prorrogação é a reparação do direito à moradia e os danos materiais, inclusive às atividades econômicas (trabalho e renda), além de danos morais ocasionados a dezenas de famílias, sendo parte dos moradores do bairro Pinheiros, incluindo as localidades de Vieiras e Lagoa das Flores.

O caso

A ArcelorMittal é dona da barragem de rejeitos da Mina de Serra Azul, que entrou em nível 2 de emergência em fevereiro de 2019, um mês após à morte de 270 pessoas na tragédia de Brumadinho.



Esse alerta serve para instruir a retirada de pessoas antes de um possível rompimento.

Mais de 250 famílias foram obrigadas a deixar suas casas. Outras 400 acabaram sendo afetadas pelas mudanças na região, segundo os atingidos.



Na época, a empresa divulgou que todos os núcleos familiares estavam sendo assistidos corretamente, incluindo realocados, sitiantes e famílias que tiveram renda impactada ou estão em situação de vulnerabilidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata