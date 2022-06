Leia: Com uma mistura de bandeiras de arco-íris e corações vermelhos, junho é o mês do amor. As ruas se enchem de casais apaixonados em um clima de romance. Mas, também é uma época de luta para a comunidade LGBTQIA+, que enfrenta desafios diários para se sentirem seguros e livres para viver a sua sexualidade e seu gênero. Unindo as datas, convidamos cinco casais LGBTQIA para compartilharem suas histórias de amor, de companheirismo e contar o que os mantém unidos na luta contra o preconceito e a favor do amor livre.Leia: Casais comemoram início de relacionamento pós-pandemia



Rodrigo Soares e Nathália Farnetti se conheceram no voluntariado: por solidariedade (foto: Arquivo pessoal/divulgação)

R de Respeito

O desejo de ajudar o próximo uniu a jornalista Nathália Farnetti, de 22 anos, e Rodrigo Soares, de 30. Ela é uma mulher bissexual e ele é um homem heterossexual. Eles se conheceram enquanto faziam trabalho voluntário na Amigos de Minas, organização não governamental (ONG) que ajuda famílias em situação social vulnerável no norte do estado. “Quem conhece, sabe que não existe Nathália e Rodrigo sem a ONG. É o plano de fundo do nosso relacionamento”, revela Nath.

O casal está junto há 3 anos e continua atuando na Amigo de Minas. O apoio mútuo é fundamental para se manterem nas ações. “Ele já fazia parte da ONG quando eu entrei. Mas a gente só foi se conhecer meses depois, quando eu fui para uma viagem para fazer trabalho voluntário”, disse Nath. “Depois de um tempo, a gente já tava namorando”, contou a jornalista rindo.

O pedido de namoro aconteceu em um evento da organização. “O trabalho voluntário é uma das coisas que mais nos unem”, diz Nath. Com muita emoção, a jornalista revela que o companheirismo de Rodrigo sempre a deixa apaixonada: “O que eu mais gosto no Rodrigo é que ele é uma pessoa muito disposta para tudo. O que precisar dele, ele estará lá para te ajudar e te apoiar. Ele é muito companheiro”, diz.

Já Rodrigo diz que Nath é muito “acolhedora”. “Ela gosta de ajudar o próximo. E eu acho que isso deu muito certo por isso”, disse. “Ela sempre respeita os outros, independentemente de orientação sexual e identidade de gênero”. A jornalista conta que sua orientação sexual nunca foi um ponto de conflito no relacionamento. “Pelo contrário, ele sempre me respeitou muito.” Ela revela que, diferentemente de relacionamentos passados, nunca sofreu bifobia no namoro com Rodrigo. “Antes, eu sentia que eu era hipersexualizada por também gostar de mulher. Eu tinha até receio de isso ser uma questão no meu namoro”, desabafa.

A comemoração do Dia dos Namorados não poderia ser diferente: o casal vai trabalhar em uma ação da ONG durante o fim de semana. “Estaremos no trabalho voluntário.” Para ajudar o trabalho da Amigos de Minas, basta fazer uma doação monetária ou de produtos alimentícios, higiênicos e de limpeza. Entre em contato com a ONG no site ou nas redes sociais.



A modelo Lanna Santucci e o body piercer Estevan Vicente: dois corpos trans (foto: Arquivo pessoal/divulgação)



S de Segurança





No Brasil, país que mais mata transgêneros e travestis no mundo, conforme pesquisa da Transgender Europe (TGEU), a modelo Lana Santucci e o body piercer Estevan Vicente encontram segurança um no outro. O casal é transcentrado, ou seja, é composto por duas pessoas trans, no caso, uma mulher trans e um homem trans. “Ele é meu porto seguro”, diz Lana. A modelo conta que o namorado a acalma durante crises de ansiedade.





Eles também se veem como um abrigo em momentos de insegurança, conta Estevan. “A gente tem histórias parecidas. A minha história não é igual à da Lana nem de outra pessoa trans. Mas a gente tem o mesmo sentimento. A gente tem a mesma passagem e sempre se ajuda.” Lana comenta que “a gente tem momentos de fragilidade, a gente erra um com o outro", mas superam os desafios juntos. “Qualquer relacionamento, sendo ele hétero, ou gay, ou transcentrado, ou não, a gente erra e sabe se ajustar. Por sermos dois corpos trans, nós temos um respeito gigante um pelo outro. Sabemos os nossos limites.”





Eles se conheceram no Twitter. “Eu vi o perfil dele e achei ele muito bonito”, lembra Lana, que logo seguiu, curtiu e comentou em várias publicações dele. “Eu fui bem saidinha”, brinca. Depois, eles começaram a conversar no WhatsApp e o amor surgiu. Segundo o body piercer, essas conversas unem o casal. “Gosto de conversar sobre vários assuntos. E toda vez que eu falo sobre algo, ela complementa. A gente tem um diálogo bem legal”, comenta Estevan, elogiando a inteligência da namorada.





No TikTok, a modelo tem mais de 770 mil seguidores e fala sobre sua vida pessoal nas redes sociais. O casal também trabalha com influenciadores digitais e tem parcerias com marcas. Mas, em meio a tanto amor, também há ódio. O casal lida de formas diferentes com comentários maldosos no mundo digital. Antes de ser modelo, Lana era YouTuber e streamer do jogo League of Legends (LOL) e já leu comentários muito ruins. “Eu tenho um estômago de ferro, que é uma coisa que o Estevan está aprendendo”, comenta. Com a fama recente, Estevan revela que ainda não lida bem com comentários negativos. “A gente não é responsável pelo que o outro entende. Somos responsáveis pelo que a gente fala”, confessa.





Enquanto Estevan é muito preocupado com sua imagem pública, Lana é mais solta. “Eu falo mesmo. Porque não devo nada a ninguém. Sou travesti e tenho mais de 6 anos de harmonização e sou pessoa pública neste mesmo tempo”, diz a namorada. A identidade de gênero e a orientação sexual não afetam o casal. “Sempre gostei de mulheres. Trans ou cis, para mim não tem diferença”, afirma Estevan.





Edvaldo e Gildivan dividem a vivência com amigos nas redes: entre dois homens (foto: Arquivo pessoal/divulgação)



F de Família





O casal Edvaldo e Gildivan tem 140 mil seguidores no TikTok, que acompanham assiduamente sua rotina, compartilhada com muito bom humor. A história dos dois juntos, inclusive, “parece comédia, mas não é”, conta Edvaldo. Ele sempre via Gil passando na rua, mas não tinha coragem de iniciar uma conversa. Isso porque, além de viver em um ambiente muito conservador, era pregador e professor de teologia em uma igreja.





Certo dia, Edvaldo tomou coragem e passou seu telefone para sua paixão platônica. “Eu ia à igreja e pedia a Jesus, os homens geralmente pedem uma esposa, eu pedi um companheiro”, diz. Enquanto esperava a ligação, que “demorou um pouquinho”, Edvaldo saiu da igreja e abandonou a faculdade de teologia. Quando recebeu a ligação, pensou “deu certo, Jesus ouviu minha oração”.





Passaram-se 14 anos desde então. Não foi o primeiro relacionamento duradouro de Gil, que foi casado por 13 anos com a mãe de seus quatro filhos. Mas, ao conhecer Edvaldo, ele descobriu um afeto diferente do que teve na antiga relação. “Eu gostei que ele é muito carinhoso e até hoje ele é assim comigo. Eu nem imagino ficar sem ele.”





Por ter passado tanto tempo ao lado de uma mulher, Gil recebeu muitos comentários preconceituosos quando assumiu sua relação com Edvaldo. Pessoas próximas diziam que “isso é apenas uma fase”. Ele, que é dono de uma loja de roupas, conta que já recebeu várias cantadas de mulheres, mas garante que nunca teve atração. “Pessoas já tentaram fazer a cura gay em mim, mas não rolou. Sinal de que, realmente, só ele que me importa.”





Já Edvaldo não teve outros relacionamentos longos antes de conhecer Gil. Ele diz que sempre foi gay, mas não tinha coragem de assumir. “Eu não passei junto com a banda, eu vi a banda passar”, desabafa. Com o tempo, seus irmãos construíram família e ver isso alimentou a vontade de ter filhos. Mas, na época, era muito difícil um homem sozinho adotar uma criança. Edvaldo se tornou pai dos quatro filhos de Gil.





O casal recebe comentários nas redes sociais dizendo que seus filhos devem ser traumatizados por terem crescido em uma família homoafetiva, mas Edvaldo responde que a verdade é o contrário. “O carinho dos filhos nos deu suporte para tudo. Para enfrentar a sociedade, enfrentar a família.” Apesar dos comentários maldosos, a maioria dos seguidores do casal os enxergam como uma inspiração. E Edvaldo e Gildivan buscam, justamente, mostrar que um relacionamento entre dois homens também pode ter muito carinho, muito amor e muito cuidado.





“A homossexualidade masculina sempre foi vista como depravação, somente sexo e promiscuidade. A gente vem mostrar nas redes sociais que isso não é regra. Nós temos uma família que não é diferente da família de ninguém. Nosso amor não é diferente do amor de ninguém”, diz Edvaldo.





A professora Maria Flor e o programador Renan Cleyson: construindo uma família (foto: Arquivo pessoal/divulgação)



P de Presença





“Intensos.” É assim que se definem a professora Maria Flor, de 24, e o programador Renan Cleyson, de 20. O casal, que se conheceu em um aplicativo de relacionamento, está junto há 11 meses. Foram três meses de “pegação” até notarem que algo estava acontecendo entre os dois. Quando perceberam, os dois estavam morando juntos, já que Renan passava semanas na casa da Maria. “Hoje em dia, estamos construindo nossa pequena familiazinha”, diz Maria. Essa família envolve os dois, a mãe de Maria, que mora junto deles, “dois cachorros e uma samambaia”.





Maria é mulher trans e bissexual. Renan é cisgênero e heterossexual. Ele é o primeiro namorado dela após algum tempo se relacionando com mulheres. Entre as características que a fizeram se apaixonar, Maria aponta que Renan é muito carinhoso, amoroso e fofo. “Ele está comigo nas horas mais fáceis e também nas horas mais difíceis.”





Já Renan enxerga em Maria uma mulher forte e convicta. Ele conta que, enquanto Maria teve que amadurecer muito rápido, eles se conheceram num momento em que ele estava sendo introduzido na vida adulta. “Conhecer a Maria foi um baque muito forte, de pensar num corpo que pode ser muito mais marginalizado que o meu. Isso me fez repensar sobre muitas coisas. Foi uma forma de me construir com relação à minha família, à minha própria vida. Aprendi a construir amor.”





O processo de união do casal não foi fácil, principalmente com relação à família de Renan, que ainda coloca barreiras na aceitação do casal. “Quando eu conheci a Maria, eu tinha entendido que se a gente aprofundasse numa relação, teria toda essa questão de conversar com a minha família e ver como eles iriam reagir.”





Renan comenta que sentia “se assumindo hétero” e que outras pessoas exigiam uma reafirmação da sua sexualidade, pelos comentários que ouvia por se relacionar com uma mulher trans. “Eu não sentia medo, mas sabia que tinha que tomar cuidados com minhas decisões para não perder as conexões que eu tinha com a minha família”, afirma.





O apoio e compreensão da Maria foi fundamental nesse processo. Em quase um ano juntos, os dois perceberam que se manterem presentes na vida um do outro alimenta a união. Para Maria, são nas pequenas ações do dia a dia que o casal se fortalece. “Quando eu chego cansada do trabalho e tem um cafezinho pronto feito por ele, é a coisa mais fofa do mundo.”





Hoje, os dois são a família um do outro e esperam, daqui a alguns anos, estar com a família maior, com algumas crianças “catarrentas”. “Nós temos esse apoio um do outro, que toda família deveria dar em tudo. Em novos começos, em carreiras, em coisas da cabeça, em questões do coração”, afirma Maria.





O publicitário Thalles Damasceno e o advogado Rafael Luiz: encontro na pandemia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Pres)

A de Apoio





Como muitos casais, Rafael Luiz, advogado, de 36 anos, e Thalles Damasceno, publicitário, de 34, se conheceram em um aplicativo, em 2020. Antes do primeiro encontro, vieram muitas conversas on-line. Até que decidiram se ver pessoalmente, na casa de Thalles. “Havia um receio a mais com os cuidados que a outra pessoa estava tomando, de combinar isolamentos para se ver. Além disso, não havia vida social. Bares e restaurantes, cinemas, espetáculos. Tínhamos poucas opções e, mesmo assim, havia o medo de locais com público, então nos encontrávamos basicamente na casa de um e de outro”, afirma Rafael.





O jantar feito por Thalles conquistou Rafael e, desde então, os encontros ficaram mais frequentes até que, em outubro daquele ano, decidiram oficializar o namoro. Para eles, a pandemia fez com que o processo de conhecimento acelerasse e fizessem um relacionamento melhor. “Eu sou uma pessoa de vida social agitada, mas isso ficou pausado nesse período. Então, eu tive muito tempo pra me dedicar ao relacionamento e com isso nós conseguimos construir muita intimidade mais rápido”, destaca Rafael.





Thalles também conta que acabou ficando mais caseiro e pôde se dedicar mais ao parceiro. “Aprendemos a nos conhecer mais, já que as únicas opções eram TV e casa. Mas foi e está sendo um relacionamento saudável, tivemos poucos conflitos e brigas nesses quase dois anos de relacionamento, consigo contar em uma mão quantos atritos tivemos”, conta. E deu tudo tão certo, que os dois já moram juntos. “Acho que a pandemia, por um lado, ajudou ou juntou esse relacionamento. Acho que se não fosse ela, não nos conheceríamos tão bem e sem grandes conflitos”, analisa.