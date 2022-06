Quadrilha é desarticulada em operação do MP em quatro cidades de Minas

Parte do material apreendido na operação (foto: Divulgação/MPMG)

Quatro pessoas foram presas em uma ação do Ministério Público de Minas Gerais que visava desarticular uma quadrilha que agia em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, mas que tinha braços em outras cidades mineiras. O cabeça do grupo agia de dentro de uma unidade prisional. Segundo o MP, a principal atividade da organização criminosa é o tráfico de drogas.



A operação La Catedral foi deflagrada nesta terça-feira (7/6) pela promotoria de Paracatu, com apoio do MP de Uberaba e da Polícia Militar (PM). Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, sendo um em Uberaba, um em Guarda-Mor e 11 em João Pinheiro.



Quatro pessoas foram presas em flagrante, sendo duas por posse ilegal de arma de fogo e munição, e duas por tráfico de drogas. Também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em João Pinheiro, um no presídio de Uberaba e dois em Brasilândia de Minas.



As investigações que antecederam a operação duraram cerca de seis meses e, de acordo com o o promotor de Justiça Nilio Virgílio, a operação da quadrilha seguia as ordens do chefe, mesmo com ele preso na cidade de Uberaba. "Foram feitas diversas interceptações telefônicas e outras diligências possibilitando a identificação de diversos integrantes que continuavam a movimentação da quadrilha, principalmente em João Pinheiro", disse.



Nas buscas foram apreendidos celulares, armas, munições, algumas porções de drogas, aproximadamente R$ 7 mil, balança de precisão e documentos.



O cumprimento dos mandados de busca e prisões preventivas contaram com apoio de 105 policiais militares, 10 policiais penais, três promotores de Justiça, um servidor do Ministério Público, 36 viaturas da PM, um helicóptero e dois cães farejadores.



As investigações prosseguem com a oitiva de testemunhas, investigados e a análise do que foi apreendido durante a operação, dentre outras diligências.