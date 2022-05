Número de casos ativos da COVID em Uberaba cresce quase 500% em maio

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, desde o início da pandemia, registrou 87.488 casos positivos da COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em 19 dias, o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, apresentou um crescimento significativo do número de casos ativos da COVID-19, ou seja, um salto de 633 casos da doença para 3.033; número este registrado no boletim epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (19/5).

Além disso, enquanto em todo o mês de abril foram contabilizados 1.182 casos positivos da COVID na cidade, entre o dia 1º de maio e ontem já foram registrados 4.804 novos casos.

Já a taxa de transmissão aumentou de 0,67, no início deste mês, para 1,68, segundo o atual boletim.

Somado a isso, o número de internações de pacientes em hospitais de Uberaba, apesar de controlado, praticamente dobrou. No começo do mês, eram 11 pessoas internadas com COVID e, neste momento, são 20 pacientes com a doença.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (19/5) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Entretanto, a explosão de casos positivos na cidade não reflete em aumento considerável das mortes. Em todo o mês de abril no maior município da região sul do Triângulo Mineiro, foram registradas três mortes causadas pela doença; já em 19 dias de maio foram quatro.

De acordo com o atual vacinômetro de Uberaba, atualizado nessa quarta-feira (18/5), assim como durante todo o mês passado, o desafio do município continua sendo tentar convencer aproximadamente metade de sua população acima de 18 anos, que está em atraso com a terceira dose da vacina.

Uberaba, que tem cerca de 340 mil pessoas, aplicou um total de 722.340 doses da vacina contra a COVID-19.

Atual vacinômetro de Uberaba, atualizado nessa quarta-feira (18/5) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade 84.508 casos da COVID-19, sendo que 87.488 pessoas se recuperaram e 1.536 morreram.