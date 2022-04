Carro cai em cratera aberta após rompimento de tubulação de água em Itajubá

Portal Terra do Mandu

Cratera engoliu veículo que estava saindo da garagem de casa (foto: Guarda Civil Municipal)

Um carro caiu em uma cratera aberta devido a problemas na tubulação de água na rua Benjamin Constant, no bairro Morro Chic, em Itajubá, no Sul de Minas. O caso aconteceu nesta quinta-feira (28/04). A dona do carro conta que estava saindo da garagem quando o buraco teria engolido o veículo.



A Guarda Civil Municipal foi acionada e afirmou que teria acionado também a Copasa para dar suporte quanto ao alagamento causado pelo vazamento da água. Em nota divulgada no início da tarde, a Copasa informou que a vala não foi aberta pela empresa e que só ficou sabendo da ocorrência do vazamento devido à queda do veículo.

Rompimento da tubulação provocou a cratera e causou alagamento no local (foto: Guarda Civil Municipal)

Além disso, a companhia pediu desculpas publicamente e informou ainda que está prestando todo suporte ao proprietário do veículo. Confira abaixo a nota completa da Copasa:



“A Copasa informa que está prestando todo o suporte ao proprietário do veículo que acabou ficando preso em uma vala provocada por um vazamento de água na rua Benjamin Constant, no Morro Chic, em Itajubá. Inclusive, o veículo já foi retirado do local.



A companhia destaca que a vala não havia sido aberta pela empresa e que só ficou sabendo da ocorrência do vazamento devido à queda do veículo. Assim que foi notificada, a equipe técnica prontamente se deslocou para o local a fim de realizar a manutenção da rede.



A Copasa aproveita para orientar aos seus clientes que registrem as ocorrências ou solicitações de serviços por meio dos canais de relacionamento da empresa. O atendimento da Copasa funciona 24 horas por dia e pode ser acionado de forma gratuita pelo telefone 115 ou 0800 0300 115; pelo aplicativo Copasa Digital ou pelo site: www.copasa.com.br. Há ainda o WhatsApp da Copasa, (31) 9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Assim que a ocorrência é registrada no sistema, equipes são encaminhadas para o local informado e, após vistoria, se for constatada a responsabilidade da companhia, o problema é rapidamente corrigido.



A Copasa pede desculpas publicamente ao proprietário do veículo e informa que se houve danos, estes serão ressarcidos pela companhia.”

(Iago Almeida / Especial ao EM).