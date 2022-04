Menino de 7 anos morre eletrocutado em Buritizeiro

Morte do menino, de apenas sete anos, chocou a população de Buritizeiro (foto: Minasgerais.com.br)





Um menino de sete anos morreu eletrocutado, na cidade de Buritizeiro, no Norte do estado. O acidente ocorreu na Avenida Rio Branco, no Bairro São Francisco.





Os bombeiros chegaram ao local e encontraram a vítima caída na rua, inconsciente, com dois cabos de fiação elétrica energizados sobre ela. Segundo os militares, o garoto segurava um fio de eletricidade em uma das mãos.





Os bombeiros isolaram o local e, utilizando um bastão isolado, retirararam os fios energizados que estavam sobre a vítima.





A morte foi constata por um médico do Samu.