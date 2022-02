Por reajuste a policiais, secretário de Zema promete 'agendas prioritárias'

Forças de segurança tomaram o Centro de BH em protesto ontem (21) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Entenda a greve

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) se reuniu com o secretariado estadual nesta terça-feira (22/2) para debater a greve das forças de segurança, que reivindicam a reposição salarial das perdas causadas pela inflação. Após o encontro, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, gravou um vídeo garantindo aos agentes que o encontro serviu para a definição de "agendas prioritárias" a fim de debater a recomposição dos vencimentos.procurou Greco, que disse não poder, no momento, adiantar os termos das tais "agendas prioritárias" sobre a recomposição. Segundo ele, devem haver compromissos do governador a respeito do tema."O intuito do vídeo é acalmar a categoria dizendo que a gente, se Deus quiser, vai resolver esse problema no mais breve espaço de tempo possível", afirmou o secretário.Líderes de policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes do setor penal e trabalhadores do setor socioeducativo têm afirmado que as categorias só voltarão ao ritmo normal de trabalho quando o governo enviar, aos deputados estaduais, projeto para viabilizar a recomposição salarial.Segundo Greco, a gravação não foi feita com o objetivo de frear a paralisação."Ninguém quer cessar movimento. A gente só está dando uma explicação do que está acontecendo", garantiu.No vídeo, o chefe da pasta de Segurança Pública está ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Edgard Estevo da Silva, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, e do chefe da Polícia Civil, Joaquim Francisco Neto e Silva. A reunião desta terça ocorreu no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte."Acabamos de participar de uma reunião a tarde toda com nosso governador Romeu Zema, a secretária Luiza [Barreto, Planejamento e Gestão] e o secretário Igor Eto [Governo]. Foram definidas agendas prioritárias para resolução da questão da nossa recomposição salarial para os próximos dias", fala ele, durante 24 segundos.Os agentes cobram a efetivação de acordo de reajuste em três parcelas. O pacto, assinado em novembro de 2019, previa a reposição das perdas inflacionárias em três parcelas: 13% foram repostos em julho de 2020; em setembro de 2021, seriam acrescidos mais 12%; a última parcela, também de 12%, estava prevista para setembro deste ano.Apesar disso, alegando inconstitucionalidade, Zema vetou o segundo e o terceiro reajustes. Apenas a primeira fatia, de 13%, entrou na conta dos agentes. O projeto que tratava do tema foi o mesmo a receber emenda estendendo a reposição salarial a todos os servidores.Quando barrou o aumento geral, o governador também retirou do texto as parcelas prometidas às polícias para 2021 e 2022.Protestos, também, contra a tentativa do governo de emplacar Minas Gerais no rol de estados participantes do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O Palácio Tiradentes se ampara no plano para renegociar dívida de R$ 140 bilhões com a União e, também, para conceder o reajuste aos policiais.Para aderir ao ajuste fiscal, é preciso obter aval da Assembleia Legislativa, mas contrapartidas que receiam servidores também causam temores em deputados estaduais, que se preocupam com a possibilidade de redução de investimentos em políticas públicas e com o congelamento de salários.Diante da resistência encontrada em parte dos parlamentares, a base aliada a Zema ainda não conseguiu colocar a proposta em votação