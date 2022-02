Onça ataca animais e provoca medo no interior de Minas

Os ataques aconteceram na zona rural de Jaboticatubas (foto: Redes Sociais)

O medo tomou conta dos moradores na Zona Rural de Jaboticatubas, em Minas Gerais. O surgimento de uma onça, que vem atacando e comendo animais de criação, está causando pânico. Segundo o Secretário Municipal da cidade, Geraldo Aparecido, até o momento um boi, um bezerro, porcos, leitões e galinhas já foram atacados pelo bicho.

Todos os animais são da região do Barreiro e os registros são da tarde desta terça-feira (1/2). Além dessa comunidade, segundo o secretário, a ameaça ronda também Sapé, Rio Vermelho e Capão Grosso, que seriam as localidades onde testemunhas afirmam ter visto o animal.

Um vídeo nas redes sociais mostra um boi com ferimentos gravesna cabeça. A filmagem foi feita por um morador da região. Um alerta foi emitido para que quem avistar a onça entrar em contato com a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, através dos telefones 190 ou 193.

PM e bombeiros alertam que o abate do animal é ilegal. Se alguém matar a onça, estará infringindo a constituição ambiental do Brasil. A recomendação é que a captura desse tipo de animal, que é agressivo, deve ser feita por pessoas treinadas, no caso, o Corpo de Bombeiros.

Foi emitido um alerta para fazendeiros e proprietários de sítios, para que tranquem seus animais e que também façam o monitoramento de suas áreas, e ajudem na captura da onça.