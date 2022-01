COVID-19: médico pode ser suspenso por atestar falsas comorbidades

A revelação da venda de falsos formulários de comorbidade causou indignação na população de Formiga (foto: Minasgerais.com.br)

A Polícia Civil de Formiga, na Região Centro-Oeste do estado, pediu à Justiça o impedimento do exercício de profissão de um médico, que estaria forjando formulários para facilitar a vacinação contra a COVID-19.



O procedimento foi enviado nesta quinta-feira (20/1) ao Poder Judiciário.





Os investigadores obtiveram provas de que o suspeito estaria cobrando R$ 50 de pacientes para atestar comorbidades que eles não possuíam, de forma a conseguir a imunização mais rápido no início da pandemia.

Foram realizadas buscas no consultório do médico, onde os policiais apreenderam a agenda e o celular da secretária do investigado, e nestes constava o número de formulários entregues.

Os policiais ouviram, também, um grande número de testemunhas dos crimes. O pedido de suspensão é baseado nos termos do artigo 319, inciso VI, do Código Penal.