Rio Doce continua subindo, e famílias começam a deixar casas em Valadares

Ilhada, moradora observa o Rio Doce no Bairro São Paulo, próximo às balsas (foto: Juninho Nogueira Divulgação) O Rio Doce pode atingir o nível de 3,6 metros na tarde desta segunda-feira (10/01) e vai continuar subindo em Governador Valadares. A informação é da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – Comdec, que colocou na rua um carro de som pedindo à população ribeirinha para adotar as medidas de segurança, ou seja: retirar móveis, eletrodomésticos, e procurar se proteger.

A segunda-feira começou ensolarada em Valadares. A cheia no rio é provocada principalmente pelas chuvas que estão caindo em Ponte Nova e pelo grande volume de água que está chegando de regiões como Zona da Mata, Piracicaba e Vale do Aço.

O nível do Rio Doce, por volta de 11h, estava em 2,88 metros, em medição na régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município. Isso significa que a água já entrou em várias casas nos bairros Santa Rita, São Paulo, Santa Terezinha e São Tarcísio, e chegou em algumas dos bairros São Pedro e Universitário.

Dois pontos de refluxo na entrada da Avenida Rio Doce, no Bairro São Paulo, trazendo água do rio para inundar as casas (foto: Juninho Nogueira Divulgação)

Com o risco de inundação no Campus II da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), a direção da unidade suspendeu as aulas do curso de Medicina e o funcionamento do Ambulatório de Especialidades Médicas (AME). O atendimento no AME não tem data para ser restabelecido. O Campus II da Univale fica no Bairro Universitário, bem próximo à margem esquerda do Rio Doce.

Preocupação com enchentes

O prefeito de Valadares, André Merlo reuniu com representantes dos órgãos de segurança na manhã desta segunda-feira para avaliar os principais problemas que afetam os ribeirinhos. Na tarde de domingo (9/1), o prefeito gravou uma mensagem, postada nas redes sociais da prefeitura, avisando que o nível do Rio Doce iria subir até o fim da noite, e continuaria subindo na segunda-feira.

“Nós teremos enchente em Governador Valadares. Muitas pessoas, às vezes, não acreditam, mas teremos enchente, infelizmente. Vamos nos prevenir, preservar os bens materiais e o objetivo maior é não perdermos vidas. A prefeitura tem os caminhões para quem precisar mudar e o telefone da Defesa Civil está à disposição”, disse o prefeito.

Família da Rua Amélia Habib, no Bairro Santa Rita, se antecipa à enchente e prepara a mudança (foto: Rubens Drummond Divulgação)

Voluntários também estão orientando as pessoas que moram nas áreas próximas ao rio. No Bairro Santa Rita, o morador Rubens Drummond, além de fazer postagens nas redes sociais sobre a situação do rio, também ajuda as pessoas a “subir os móveis” para terraços, agiliza mudanças e faz apelos para doações de cestas básicas. “O trabalho que eu faço é social, faço pra ajudar mesmo”, disse.

Na região do Bairro São Paulo, o Rio Doce já entrou em várias casa da margem esquerda e inundou o acesso às balsas que fazem a travessia do rio, levando pessoas para o Bairro Ilha dos Araújos. Muitas ruas do Bairro São Paulo são inundadas pelo refluxo que traz a água do rio pela rede pluvial. Muitos moradores já estão deixando suas casas.