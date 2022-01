Restaurante Popular em BH distribui almoço para a população de rua

A população de rua de Belo Horizonte começou 2022 de prato cheio. Neste fim de semana, o Restaurante Popular servirá refeições apenas para moradores em situação de rua. Neste sábado (01/01), foram formadas grandes filas do lado de fora das unidades, como no Restaurante Josué de Castro, na da Rua Ceará, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital.

Fila virou o quarteirão no Restaurante Popular II Josué de Castro, na Rua Ceará, na hora do almoço neste sábado

As unidades servem diariamente, em média, 6,7 mil refeições e 2 mil delas são destinadas para as pessoas nesta situação.

Kennedy Dias foi um dos que garantiram o almoço no primeiro dia do ano (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



No dia 25, a PBH ofereceu o tradicional Almoço de Natal no Restaurante Popular, por meio da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, na unidade da Avenida do Contorno, no Centro. Foram servidas cerca de 3,5 mil refeições.





O almoço de Natal dos Restaurantes Populares é realizado no município há 27 anos, com exceção de 2020, devido à pandemia. O evento é realizado de forma voluntária por funcionários dos restaurantes, que preparam e servem as refeições.