Ex-diplomata condenado por agredir ex-namorada é preso no Norte de Minas

Ex-diplomata Renato de Ávila Viana foi preso em Januária (foto: Redes Sociais/Correio Braziliense/divulgação) A Policia Militar de Januária, no Norte de Minas, informou que prendeu nesta quinta-feira (9/12), naquela cidade, um ex-diplomata, de 45 anos. A PM informou que ele "estava foragido da Justiça após ser condenado por violência doméstica no Distrito Federal", sem divulgar o nome do preso.

A sentença é do juiz Wellington da Silva Medeiros, do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.





O ex-diplomata foi preso nesta quinta-feira em uma academia em Januária (distante 595 quilômetros de Belo Horizonte), após uma denúncia feita à polícia. De acordo com a PM da cidade mineira, ele estava foragido e não resistiu à prisão, sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Januária.





Conforme reportagens do Correio Braziliense, Viana tem um histórico de agressões contra mulheres e chegou a ser demitido do cargo de primeiro secretário do MRE após processo administrativo disciplinar (PAD) decorrente de denúncia de agressão.

O crime que resultou em sua condenação ocorreu em 2016, quando ele agrediu uma ex-namorada, no apartamento dela em Águas Claras, fazendo com que ela perdesse um dente. À época, ele cumpria medida protetiva e foi preso em flagrante, mas solto logo depois.

Em 2018, o ex-diplomata foi preso novamente e enquadrado na Lei Maria da Penha de forma preventiva.

Em 22 de março de 2019, Renato Viana deixou a Penitenciária da Papuda, em Brasília, depois de ganhar direito à progressão de pena. Ficou estabelecido que ele deveria passar a cumprir medidas cautelares: não deixar a residência entre 22h e 5h, e aos domingos e se apresentar ao juiz a cada dois meses.

No entanto, o ex-diplomata saiu da capital federal, sendo considerado foragido. A Policia Militar de Januária não informou em que condição o ex-integrante do Itamaraty estava morando na cidade. Ele deverá ser transferido para a Brasília.