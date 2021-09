Peça de caminhão encomendada chega recheada de drogas

Maconha e cocaína estavam dentro da peça de caminhão encomendada em São Paulo (foto: PMMG)

Imagine você comprar uma peça para sua empresa e, quando ela chega, ao abri-la para fazer a instalação, descobre que a caixa está cheia de droga? Pois isso aconteceu com um empresário, dono de uma pedreira, em Córrego Bananal, Santa Rita do Itueto, no Leste de Minas Gerais.

Segundo o empresário, um dos caminhões da pedreira apresentou defeito e ele fez, então, a encomenda da peça para uma empresa na cidade paulista de Mogi das Cruzes.

Ao desembarcar a peça, nesta quarta-feira (29/9), encontraram uma sacola que não condizia com o equipamento. Resolveu, então, abrir. E veio a surpresa: 86 buchas de maconha e 54 pinos de cocaína.

O empresário, imediatamente, ligou para a Polícia Militar e os policiais confirmaram ser drogas, cocaína e maconha. Segundo o motorista do caminhão que fez a entrega, o encarregado da pedreira e o proprietário da empresa que remeteu a peça não sabiam sobre a droga.

O material foi apreendido e encaminhado para a Depol de Resplendor. O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil, que vai pedir ajuda para uma equipe de São Paulo.