Massa de ar seco liga alerta em MG

Vista do Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte: Defesa Civil emitiu alerta de umidade em torno dos 30% até o domingo na cidade (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





O calor aumenta em praticamente todas as regiões de Minas Gerais. Isso porque uma massa de ar seco persiste atuando sobre o estado, mantendo os dias ensolarados. A ausência de nuvens favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia e o declínio da umidade relativa do ar para valores inferiores a 30%, à tarde, em praticamente todo o território. Tempo seco permanece até o fim de semana, segundo alerta da Defesa Civil na capital.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ontem, a temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Caldas, com 8,1°C. A máxima foi no Norte e Triângulo Mineiro, com os termômetros chegando aos 36,6°C em Conceição das Alagoas (Triângulo Mineiro).





Hoje, o céu fica parcialmente nublado a nublado com chuvisco no Jequitinhonha e parcialmente nublado no Mucuri e Rio Doce. Já no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, claro com névoa seca. Os termômetros devem marcar 37°C.





Em Belo Horizonte, a menor temperatura foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 13,8°C. A máxima foi 29,3OC. Hoje, o céu fica claro com névoa seca. A temperatura varia entre 15°C e 30°C. "Esta sexta será de bastante calor e com a umidade em estado de alerta", disse o meteorologista Ruibran dos Reis.





Com o baixo nível de nebulosidade no estado, ontem, a umidade do ar ficou em 26% em BH. E o tempo seco deve persistir. A Defesa Civil de BH emitiu um alerta para a massa de ar seco, que deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30%, no decorrer da tarde, até as 18h de domingo (29/08). O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a umidade varie entre 50% e 80%.





As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de baixos índices de umidade, inferiores a 20%, no Norte, Noroeste, Central Mineira (onde está BH), Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana e Sul/Sudoeste. Ontem, o Inmet emitiu um alerta de umidade de até 12% em 80 municípios mineiros. Essa condição favorece incêndios florestais e prejudica a saúde, com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.





De acordo com Ruibran dos Reis, a umidade só melhora a partir de amanhã. ''Uma frente fria que passa pelo litoral da Região Sudeste traz umidade do Oceano Atlântico ao continente. E, com isso, favorece a formação de nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura máxima cai um pouco e a umidade melhora. Os ventos também melhoram a qualidade do ar'', disse.





Nessas condições, as recomendações incluem hidratação durante o dia, preferir alimentos leves e frescos, evitar frituras, dormir em local arejado e umedecido por aparelhos ou uma bacia com água e evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e as 17h, assim como banhos quentes.