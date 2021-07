Homem que atropelou e matou cadela é indiciado em Minas

Em três dias, equipe de peritos e detetives de Jequitinhonha esclareceu o caso (foto: PCMG)

A Polícia Civil concluiu assobre o atropelamento de uma cadela, em Pedra Azul, Região do Jequitinhonha/Mucuri. Um homem foi indiciado por-tratos, com agravante de causar a morte do animal, ocorrido no início da semana.

As imagens de uma câmera foram o ponto de partida para as investigações. Elas mostravam o atropelamento do animal. Em três dias, os policiais ouviram oito pessoas e realizaram prova pericial através dadas circunstâncias de tempo, local e distância.

A delegada Priscila Veloso afirma que “foi possível concluir que o investigado agiu com consciência e vontade, na modalidade de dolo direto de primeiro grau, para o atropelamento da cachorrinha”.

Segundo ela, diante das provas, o suspeito está sendo indiciado pelo crime previsto no artigo 32, parágrafo 2º, da Lei 9.605. O inquérito policial já foi encaminhado à Justiça.