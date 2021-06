Guaxupé triplica multa a quem realizar festas particulares

Com a superlotação da Santa Casa, Prefeitura de Guaxupé endureceu as normas. Quem descumprir pode ser multado em R$ 2.419,50 (foto: SCMG/Divulgação)

Por causa da superlotação da Santa Casa de Misericórdia da cidade em razão do aumento desenfreado dos casos de COVID-19, Guaxupé, cidade de 51.911 habitantes no Sudoeste de Minas, decidiu apertar o cerco com medidas mais restritivas a partir desta terça-feira, com validade até 21 de junho.







O comércio é bastante ativo, devido à atração que exerce sobre as cidades vizinhas, o que lhe dá o status de cidade centro local. A atividade é exercida por mais de 2.400 estabelecimentos comerciais, de todos os portes e setores.



De acordo com um comunicado da prefeitura, a Associação Comércio e Indústria de Guaxupé (ACIG) foi ouvida para tomar as decisões que preveem o fechamento de todo o comércio aos sábados e domingos.



Foi analisado o cenário em que há o colapso no sistema de saúde da Micro e Macrorregião de Saúde Pública de Guaxupé, com superlotação de leitos tanto clínicos, quanto os de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Além disso, a incidência de casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, a capacidade de atendimento e a velocidade de avanço da doença colocam a microrregião no maior grau de risco conforme as diretrizes do Programa Estadual Minas Consciente.



Festas e reuniões familiares

Foi destacada, ainda, a elevada quantidade de registros de denúncias, atendimentos, notificações e autuações da Guarda Civil Municipal em relação ao descumprimento dos protocolos de segurança sanitária, notadamente a ocorrência de festas e reuniões familiares aos finais de semana.





De acordo com o decreto municipal, a venda de bebidas alcoólicas delivery está proibida nos fins de semana.



O funcionamento de toda a atividade comercial e prestação de serviços será de segunda a sexta-feira, das 5h às 20h,mediante entrega no local com portas entreabertas e barreira física impedindo o acesso do consumidor ao interior do estabelecimento.





Desde o começo da pandemia, Guaxupé tem 3.873 casos recuperados, 671 em isolamento (33 hospitalares e 638 domiciliares) e 100 mortos pela COVID-19.