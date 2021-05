Família que movimentou R$ 100 mil por mês no tráfico é alvo do MP

MPMG combate organização criminosa ligado ao tráfico de drogas no Sul de Minas (foto: MPMG/divulgação)

Uma família do Sul de Minas é suspeita de participar de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas é alvo do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A operação Ecossistema investiga pessoas que teriam movimentado cerca de R$ 100 mil por mês com a venda de drogas nas cidades de São Lourenço, Caxambu e São Thomé das Letras.

De acordo com o Ministério Público, pelo menos nove pessoas já foram pesas durante os trabalhos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em combate ao tráfico de drogas.

A operação Ecossistema acontece nesta sexta-feira (28/5) nas cidades de São Lourenço, Caxambu e São Thomé das Letras. Os integrantes de uma mesma família são suspeitos de movimentarem cerca de R$ 100 mil por mês com a venda de drogas.

As investigações começaram fim do ano de 2019 e, ao longo dos trabalhos, o MP descobriu que a organização se preparava para matar um dos integrantes do grupo, que tinha furtado grande quantidade de drogas.

Além dos nove mandados de prisão, o Gaeco apreendeu 58 papelotes de cocaína, dois tabletes de maconha, 72 pedras de crack, 136 pontos de LSD, um revólver, duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, além de R$ 3.824,30.