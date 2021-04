Sindicato das escolas particulares vai propor reabertura para Grande BH

Após primeiro dia de aula na educação infantil em BH, sindicato vai propor mesmo modelo de reabertura para região metropolitana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) atividades presenciais das escolas, como foi na capital mineira. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) anunciou nesta segunda-feira (26/4) que está preparando reuniões com as prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para propor um retorno nasdas escolas, como foi na capital mineira.

Durante os 13 meses fechadas, as escolas particulares tiveram que se adaptar ao regime remoto e, para o Sinep, ficou claro que os colégios não são focos de contaminação: “Sabemos que as escolas não aumentam o índice de transmissão e contaminação, pois já passamos um ano fechados e ele (índice) aumentou e diminuiu de qualquer forma”, diz Zuleica.

A adesão dos alunos nas escolas infantis de BH foi alta. De acordo com a presidente do Sinep-MG, a expectativa era que, no máximo, 40% deles participassem da retomada, porém tiveram uma boa surpresa: “Gostaríamos que a adesão dos alunos fosse de 30% a 40%, mas aconteceu entre 60% a 80% de aceitação das famílias para a atividade presencial. Sentimos que elas estão seguras, sabem que a escola não é foco de transmissão”, completa.

Para solicitar a retomada das aulas junto às prefeituras da RMBH, o Sinep-MG está marcando reuniões presenciais ou virtuais e nesta terça-feira (27/04) já vão começar: “Amanhã já temos uma reunião marcada com a Prefeitura de Contagem e estamos com um pré-agendamento em Nova Lima, na quarta-feira. Sentimos que a educação é o serviço que mais vem sofrendo com os fechamentos. Já observamos que em todos os municípios, quando há flexibilização, a escola nem é citada”, disse a presidente do sindicato.

“Em Belo Horizonte, a PBH concedeu essa graça da reabertura e nós vamos mostrar que as escolas têm condição de funcionar dentro dos protocolos, sem que haja contaminação. Estamos tentando que outras prefeituras adotem os mesmos critérios e vamos propor justamente uma reabertura para a região metropolitana”, finaliza Zuleica.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira