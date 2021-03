COVID-19: Fhemig abre novas vagas para contratações temporárias imediatas

Hospital Eduardo de Menezes oferece 44 vagas para médicos que vão atuar em leitos destinados a pacientes com COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais () abriu novos editais de chamamentos emergenciais paraimediatas de profissionais. Eles vão atuar nas unidades da rede, por causa da necessidade depara enfrentamento àde COVID-19. Semanalmente, a fundação tem abertode contratação, que podem ser acompanhados no site da instituição

Ao todo, são 44 vagas para médicos que vão atuar no Hospital Eduardo de Menezes, em leitos destinados a pacientes com COVID-19. Para médicos generalistas são oferecidas oito vagas, com carga horária semanal de 12 horas e remuneração de R$ 3.500. Além disso, são mais seis vagas, também para médicos generalistas, com carga horária semanal de 24 horas e R$ 7 mil de remuneração.





A fundação oferece, ainda, vagas para médicos especialistas, nas áreas de terapia intensiva, infectologia, clínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral. São 17 vagas para 12 horas semanais de carga horária, com R$ 4.595 de remuneração e 12 vagas para 24 horas, com vencimentos de R$ 9 mil. Há uma vaga para médico ecocardiografista, para 12 horas semanais e R$ 4.595 de remuneração. As inscrições vão até a próxima quinta-feira (1°/4). Para mais informações, consulte o edital aqui.





Mais vagas





O outro edital aberto é para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. São 38 vagas oferecidas para médicos que vão atuar em leitos de terapia intensiva. No caso dos especialistas, a preferência é para as áreas de Infectologia, Terapia Intensiva ou Clínica Médica. São 19 vagas para médicos especialistas. Destas, 13 tem 12 horas semanais de carga horária e R$ 4.595 de remuneração. Outras seis para 24 horas semanais, com vencimentos de R$ 9 mil.





Também são oferecidas 19 vagas para médicos generalistas, sendo 13 para 12 horas semanais (R$ 3.500) e seis para 24 horas semanais (R$ 7 mil). As inscrições vão até o próximo domingo (4/4). O edital pode ser consultado aqui





E terminam nesta quarta-feira (31/3) as inscrições para o preenchimento de uma vaga para médico especialista, qualquer especialidade, para atuar na Unidade de Terapia Intensiva Adulto da Maternidade Odete Valadares. A carga horária é de 24 horas semanais e os vencimentos básicos são de R$ 5.800. O edital e outras informações podem ser conferidos aqui





A Fhemig informa que todos os valores sobre as remunerações podem ser acrescidos de vantagens e benefícios inerentes à função e ao local de atuação, a serem informados na etapa de contratação.

