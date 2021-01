Suposto 'tarado do Imbiruçu' é morto a pauladas e pedradas em Betim

Homem foi encontrado sem vida na Rua Itaporã, altura do n° 112. (foto: Google Maps)

Um homem de 40 anos foi espancado até a morte na noite dessa segunda-feira (25/1) em Betim, na Grande BH. A ocorrência foi registrada na Rua Itaporã, Bairro Imbiruçu. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito demulheres na região.De acordo com os militares, que foram acionados por denúncia anônima por volta de 23h de segunda, a vítima foi encontrada no chão, próximo ao Parque Ecológico Jardim Perla.A perícia concluiu que o óbito foi provocado por agressões come objetos condundentes. As lesões se concentravam na cabeça e nas nádegas.O homem usava aparelho nos dentes, vestia uma camiseta verde, além de uma bermuda azul. Em um dos bolsos, a PM afirma ter achado um pino de cocaína. Populares disseram aos agentes que a vítimae seguia mulheres nas redondezas do Imbiruçu. Não há pistas dos suspeitos do crime.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital.