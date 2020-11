Rafa Kalimann recebe críticas por usar áudio de Mari Ferrer em Tik Tok

(foto: Reprodução/Tik Tok)

Uma dublagem feita pela ex-BBB Rafa Kalimann gerou polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira (6). A influenciadora digital usou áudios da também influenciadora Mariana Ferrer no Tik Tok, uma plataforma digital de entretenimento.

No áudio, Mari Ferrer pedia por respeito, durante julgamento em Santa Catarina no processo que moveu contra o empresário André de Camargo Aranha por estupro de vulnerável. O pedido foi dirigido ao juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, que, de acordo com as imagens divulgadas, não impediu a ação ofensiva do advogado de defesa e, posteriormente, absolveu o acusado.

As imagens de Mariana Ferrer sendo humilhada pelo advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho geraram uma onda de apoio à influenciadora tanto de pessoas anônimas como celebridades.

No entanto, Kalimann recebeu muitas críticas pelo uso de uma fala tão série em uma plataforma em que se posta conteúdos de entretenimento. O ativista Leandro Santos foi um dos que demonstrou surpresa e indignção em sua conta no Twitter com a dublagem de Kalimann. Outras mulheres pediram a ex-BBB que se retratasse.

Eu não to acreditando que estão usando o audio da audiencia da Mari Ferrer pra fazer meme no tik tok, eu não to acreditando nessa merda, puta que pariupic.twitter.com/zfuIQOlxTS %u2014 Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) November 5, 2020

Peço desculpas de todo coração pelo meu último tiktok, fui infeliz e indelicada. Minha intenção era outra. Reconheço totalmente meu erro e agradeço quem me alertou! %u2014 Rafa Kalimann %u2728 (@rafakalimann_) November 5, 2020

Diante do cancelamento nas redes sociais, Rafa Kalimann escreveu um pedido de desculpas em sua conta no Twitter.