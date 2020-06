Zema promete medidas mais duras em Minas contra a COVID-19: 'Número está nos assustando'

Zema disse que, nos próximos dias, medidas mais duras serão anunciadas (foto: Reprodução/Twitter) Romeu Zema (Novo), a fazer um apelo à população no início da noite deste sábado, por meio das redes sociais. A elevação rápida do número de mortes e casos da COVID-19 em Minas obrigou o governador do estado,(Novo), a fazer um apelo à população no início da noite deste sábado, por meio das redes sociais.









Baseado nesses dados, Zema anunciou que medidas mais duras de isolamento serão impostas nos próximos dias no intuito de barrar o avanço da doença, principalmente no interior.





Medidas mais duras vão se fazer necessárias no estado. Por isso, eu continuo pedindo: é necessário manter o isolamento àqueles que podem. Fiquem em casa. Aqueles que precisar trabalhar, que façam uso de todas as medidas possíveis para a sua segurança e dos outros também. Distanciamento, o uso de máscaras e também as medidas de higienização. Não podemos facilitar com esse inimigo invisível e imprevisível. Já nos estruturamos bem. Hoje temos mais UTI’s, já adquirimos respiradores, mas o número dos últimos dias está nos assustando”, disse o governador em pronunciamento, em vídeo.



Mesmo Minas Gerais ainda sendo o 2º Estado com o menor número de óbitos do Brasil, não podemos relaxar. O nosso bom desempenho mostra que tomamos medidas corretas, com antecendência e responsabilidade. Porém, algumas regiões do estado apresentam crescimento de casos da Covid-19 pic.twitter.com/oquLCfDIer %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) June 20, 2020

. Por isso, eu continuo pedindo: é necessário manter o isolamento àqueles que podem. Fiquem em casa. Aqueles que precisar trabalhar, que façam uso de todas as medidas possíveis para a sua segurança e dos outros também.. Já nos estruturamos bem. Hoje temos mais UTI’s, já adquirimos respiradores, mas o”, disse o governador em pronunciamento, em vídeo.





Leia, a seguir, a fala completa de Romeu Zema:





Mineiros, mineiras,

hoje, sábado, dia 20 de junho, recebi uma notícia muito, muito ruim. Ontem, nós, mais uma vez, batemos o recorde de óbitos para o coronavírus. Em apenas 24h nós perdemos 36 vidas no estado. Nos últimos quatro dias, foram 134. Nós não podemos relaxar. Fiquei sabendo que, em Araxá, a cidade onde eu sempre morei, apenas as atividades essenciais estarão funcionando a partir desta segunda-feira. Medidas mais duras vão se fazer necessárias no estado. Por isso, eu continuo pedindo: é necessário manter o isolamento àqueles que podem. Fiquem em casa. Aqueles que precisar trabalhar, que façam uso de todas as medidas possíveis para a sua segurança e dos outros também. Distanciamento, o uso de máscaras e também as medidas de higienização. Não podemos facilitar com esse inimigo invisível e imprevisível. Já nos estruturamos bem. Hoje temos mais UTI’s, já adquirimos respiradores, mas o número dos últimos dias está nos assustando. Ele aumentou muito mais do que o previsto. Eu peço a todos a sua colaboração. Quem puder, fiquem em casa.