Coronavírus: retorno das aulas da rede municipal continua sem previsão em BH

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

"Problema grave dede pessoas e trânsito de pessoas na cidade". Foi o que disse o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil sobre a previsão para a volta as aulas nas escolas públicas da rede municipal.O prefeito e os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 concedem entrevista, na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, para falar sobre as medidas de combate ao novo coronavírus e a reabertura do comércio.De acordo com a, o número de passageiros nos ônibus de capital mineira pulou de 30 mil para 520 mil por semana.Kalil anunciou que decisão tomada pelo comitê e o secretário municipal de saúde, Jackson Pinto, é manter a abertura do comércio como está , ou seja, na fase 2 iniciada no último dia 8 de junho, que permitiu o retorno de 93% dos empregos.