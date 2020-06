Uais iniciam atendimento on-line para atualização do seguro-desemprego em Minas

Ferramenta pretende evitar que a população precise se deslocar até uma Unidade de Atendimento Integrado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) Minas Gerais tem um novo formato de atendimento para quem tiver dificuldades para fazer a habilitação do seguro-desemprego por meio dos canais digitais já disponibilizados pelo governo federal - Portal Emprega Brasil e o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A partir desta sexta-feira, as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) oferecem serviços de videochamadas para o acesso ao cadastro. tem um novo formato de atendimento para quem tiver dificuldades para fazer a habilitação dopor meio dos canais digitais já disponibilizados pelo governo federal - Portal Emprega Brasil e o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A partir desta sexta-feira, as) oferecem serviços depara o acesso ao cadastro.









Em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), a modalidade funcionará, inicialmente, para a habilitação do seguro-desemprego. Atendentes lotados na UAI da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, farão os atendimentos on-line para atualização dos dados cadastrados.





Segundo o subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços da Seplag, Rodrigo Diniz, a ferramenta pode ser ampliada e contemplar outros serviços. A modalidade permite que pessoas de qualquer parte do estado possam realizar agendamentos e receber atendimento.





“Hoje, iniciamos a experiência de realizar o atendimento por videochamada nas UAIs. É um passo importante e, se houver os resultados esperados, o modelo será expandido para outros serviços oferecidos pelo Estado. O objetivo é que a ferramenta se torne mais um canal de atendimento do Governo de Minas ao cidadão mineiro” afirmou.





Como ser atendido





acessar o Portal MG e selecionar a opção referente ao seguro-desemprego. Quem precisar do atendimento deve





Ele receberá uma senha virtual e, quando chegar a sua vez, o primeiro atendente disponível irá atendê-lo. No mesmo ambiente on-line, será possível anexar documentos e atualizar os dados, sem a necessidade de se deslocar até uma UAI.





“É uma forma de oferecer o atendimento que o cidadão necessita, sem que ele precise sair de casa. A ferramenta evita aglomerações nas unidades, principalmente durante a pandemia”, destaca Christiane Bolda Lazzarotti, diretora da Central de Atendimento Presencial.