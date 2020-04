Voluntários distribuem 4 mil marmitex para pessoas em situação de rua

Voluntários preparam marmitex na Lagoinha (foto: Leandro Couri/EM/D.APress)

Em atividade desde 2018 em Belo Horizonte, a Rede Solidária, fundo de apoio a ações e organizações sociais da capital mineira, vai distribuir neste fim de semana 4 mil marmitex para moradores em situação de rua.

A distribuição teve início nesta tarde no Mercado Popular da Lagoinha. Duas mil estão sendo levadas na tarde deste sábado (4) para pessoas das nove regionais de BH por voluntários.

Cinquenta carros levaram as marmitas a pessoas em praças e aglomerados. De 30 a 40 voluntários trabalham na ação em cada uma das regionais, dependendo da demanda. “Toda a ação está sendo feita através de doação. Conseguimos para este fim de semana água e marmitex. Na semana passada distribuídos 600 sabonetes líquidos”, contou Daiane Dias, uma das fundadoras da Rede Solidária BH.





Daiane Dias, da Rede Solidária (foto: Leandro Couri/EM/D.APress) Tal ação já foi realizada várias outras vezes pelo grupo de voluntários, “mas não com esta intensidade”. “Tem grupos de voluntários que já trabalham há 15 anos. São várias redes se unindo para conseguirmos um número maior de marmitex”, ela comentou. A meta é aumentar o volume de marmitex para o próximo fim de semana.

Pessoas que quiserem doar ou se voluntariar para as ações do grupo podem se inscrever no Instagram RedeSolidariaBH.