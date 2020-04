Em meio à crise na saúde pública, TRT destina R$ 647,5 mil para o Hospital Odilon Behrens

(foto: Divulgação/Hospital Odilon Behrens)

O Hospital Odilon Behrenspara compra de equipamentos e insumos durante a pandemia do novo coronavírus. O dinheiro vem da Justiça do Trabalho, que destinou ospor causa de outro processo trabalhista.

Segundo o TRT, o pedido de destinação para o Odilon Behrens foi feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio de ação civil pública.

A empresa de transportes foi condenada a pagarem março de 2017. Naquela ocasião, o MPT entrou em acordo com a companhia para a quitação da multa em 48 parcelas iguais de R$ 18,5 mil.

Dessas, 35 já foram pagas, o que totaliza o recurso a ser recebido pelo Odilon Behrens.

Além de destinar o dinheiro ao hospital, a Justiça do Trabalho acatou o pedido do MPT para que a empresa volte a pagar a multa somente no segundo semestre, em agosto, por conta dos impactos da pandemia no ramo de transportes rodoviários.

A decisão foi da a juíza June Bayão Gomes Guerra, titular da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.