Proteja seu celular contra o ataque da COVID-19

A cada dia que passa, com a disseminação do coronavírus, orientações sobre como conter o contágio passam a ser de conhecimento de todos, uma vez que estão sendo amplamente divulgadas. Além das medidas básicas, como a higienização correta das mãos, a forma adequada de tossir e espirrar, a limpeza de ambientes e a consciência sobre o perigo de estar em locais aglomerados e outros aspectos relacionados às atividades diárias também entram na lista de precauções.





É o que ocorre quando se consideram equipamentos e dispositivos usados por todos cotidianamente, seja em casa seja no trabalho? Torna-se urgente o cuidado com o manuseio de celulares, tablets, computadores móveis, scanners, impressoras e teclados, entre outros.

Para as capinhas de proteção de celulares, por exemplo, que costumam acumular sujeira, se forem fabricadas com plástico, silicone, ou algum material parecido, elas podem ser limpas com água e sabão, e depois deixar secar. Se feitas com outros materiais, é preciso aplicar produtos apropriados.





Celulares também podem ser higienizados com uma flanela de microfibra e álcool isopropílico, produto que serve para todos os eletrônicos. Sprays para limpar telas e lentes de óculos, comumente disponíveis em lojas de eletrônicos e óticas, também servem para o display de smartphones e outros equipamentos.





"Com a rápida escalada da COVID-19, lavar as mãos é importante, mas também é essencial cuidar da limpeza de dispositivos que são usados por diversos trabalhadores”, salienta Vanderlei Ferreira, presidente da Zebra Technologies no Brasil. A empresa criou um guia com boas práticas para limpar e desinfetar aparelhos corporativos e de uso pessoal. Um dos objetivos, conforme Vanderlei, é auxiliar trabalhadores da linha de frente que utilizam esses equipamentos em lojas, centros de distribuição e, especialmente, em hospitais.





Como ensina o profissional, é necessário observar as instruções do fabricante de cada equipamento, mas algumas dicas servem para todos, inclusive para dispositivos individuais.