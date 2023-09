Com 4,4 mil vagas, concurso da PM do Pará está com inscrições abertas

567

Estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Militar do Pará para os cargos de oficiais e praças. Os candidatos podem se inscrever por meio do site do Cebraspe, até 13 de outubro, para oficiais, e 17 de outubro, para praças. O valor da taxa varia de acordo com o cargo.

Ao todo, são ofertadas 4.400 oportunidades, divididas da seguinte forma: 4 mil para praças, sendo 3,2 mil para homens e 800 para mulheres; e 400 para oficiais, sendo 320 para homens e 80 para mulheres.





Para se inscrever, o candidato deve ter entre 18 e 30 anos; altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres; e Carteira Nacional de Habilitação, categoria tipo B. É exigido, ainda, ensino médio completo para o cargo de praças e ensino superior concluído para o cargo de oficial.





Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes fases:





1ª etapa – avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;





2ª etapa – avaliação psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista;





3ª etapa – avaliação de saúde, de caráter eliminatório;





4ª etapa – avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório; e





5ª etapa – investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório.





Todas as etapas serão realizadas nas cidades do estado do Pará: Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.





Durante a realização do curso de formação, o aluno soldado receberá remuneração de R$ 1.320,03, além do auxílio alimentação. Após a conclusão, já na condição de soldado PM, o valor da remuneração passará a ser de R$ 4.923,71, além do auxílio.





No caso dos oficiais, o valor do salário será de R$ 5.728,08. Após a conclusão do curso de formação, já na condição de aspirante, os participantes passarão a receber a remuneração de R$ 5.896,56.