Editais do concurso do Senado sofrem nova retificação; veja as mudanças

Os editais do concurso público do Senado Federal foram retificados nesta sexta-feira (2/9), pela segunda vez. Agora, todos os cinco documentos divulgados pelo órgão sofreram alterações. As mudanças foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU).

Em todos os editais, foram acrescidos os itens a seguir. quanto à classificação dos aprovados no certame:





13.4 O candidato negro e a pessoa com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua ordem de classificação no Concurso Público.





13.5 O candidato negro e a pessoa com deficiência, se classificados na forma deste Edital, terão seus nomes constantes das listas específicas, por cargo/área de atuação, além de figurar na lista de ampla concorrência, caso tenha obtido pontuação/classificação necessária para tanto.





13.6 O candidato negro e a pessoa com deficiência aprovados dentro do número de vagas destinado à ampla concorrência não serão computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas.





13.7 Em caso de desistência de candidato negro ou de pessoa com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato posteriormente classificado na respectiva lista.





edital nº 2 , referente ao cargo de analista legislativo, na especialidade registro e redação parlamentar, sofreu alterações em relação a pontuação da prova prática de taquigrafia, e o acréscimo de itens na parte de classificação dos candidatos no concurso.





No cargo de advogado, que consta no edital nº 3 , as mudanças foram no conteúdo geral da prova objetiva. Já no quinto edital, que consta as informações do cargo de técnico legislativo, na especialidade policial legislativo, ficaram alteradas as partes relacionadas ao teste de aptidão física para candidatas do sexo feminino, ficando da seguinte forma:

1. No item 14 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, subitem 14.12, inciso II, alínea "c", ONDE SE LÊ:





ii) Para candidatas do sexo feminino:





c. 15 (quinze) flexões de braço ao solo em um minuto;





LEIA-SE:





ii) Para candidatas do sexo feminino:





Concurso Senado Federal





O concurso do Senado Federal está ofertando 22 vagas imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro reserva. As oportunidades são divididas entre diversas especialidades, confira:





Técnico Legislativo:





Policial Legislativo - 7 vagas imediatas + 173 para cadastro reserva;





Consultor Legislativo:





Assessoramento em Orçamento - 1 vaga imediata 19 para cadastro reserva;

Assessoramento Legislativo - 1 vaga imediata 81 para cadastro reserva;





Advogado: 1 vaga imediata 19 para cadastro reserva;





Analista Legislativo:





Informática Legislativa - Análise de Sistemas: 1 imediata 59 para cadastro reserva;

Informática Legislativa - Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata 39 para cadastro reserva;

Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata 19 para cadastro reserva;

Enfermagem: 1 imediata 19 para cadastro reserva;

Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata 9 para cadastro reserva;

Engenharia do Trabalho: 1 imediata 16 para cadastro reserva;

Processo Legislativo: 1 imediata 249 para cadastro reserva;

Administração: 2 imediatas 248 para cadastro reserva;

Arquivologia: 1 imediata 14 para cadastro reserva;

Assistência Social: 1 imediata 9 para cadastro reserva;

Contabilidade: 1 imediata 19 para cadastro reserva.





