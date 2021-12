Convocação: CBMDF convoca soldados aprovados em 2016 para curso de formação

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) publicou, nesta segunda-feira (27/12), novos editais de incorporação no curso de formação para praças aprovados no concurso realizado em 2016. As listas são para os quadros gerais de Condutor e Operador de Viaturas, e Militar Geral Operacional. Os editais foram divulgados no Diário Oficial do DF





O curso será desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva e duração de 1.600 horas aula. Algumas disciplinas poderão ser desenvolvidas por meio da modalidade de Ensino à Distância (EAD).





Durante a realização do Curso de Formação, o aluno (soldado de 2ª classe) perceberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.





Após a formação, as remunerações irão variar de R$ 5.108,08 a R$ 11.654,95. O concurso foi realizado em 2016 e, atualmente, a validade está suspensa (desde 26 de junho de 2020).





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes