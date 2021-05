Após suspender provas, Quadrix divulga novo cronograma do Concurso Crefono 4

(foto: Hendri Sabri/Unsplash)



O Instituto Quadrix, organizador do concurso do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região, divulgou um novo cronograma. O comunicado oficial foi divulgado no site da banca na última sexta-feira (14/5).





O certame, que estava previsto para ser realizado em 14 de março, foi cancelado devido ao agravamento da pandemia de covid-19. Com a mudança, a prova objetiva com 120 questões (40 de Conhecimentos Básicos, 30 de Conhecimentos Complementares e 50 Específicos) será aplicada em 1º de agosto.





Veja as principais datas do novo calendário:





Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com informações sobre os locais: 27/07/2021

Realização da prova objetiva (turno da tarde): 01/08/2021

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva: 02/08/2021

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva: 30/08/2021

Publicação de edital de convocação para entrega de documentos de avaliação de títulos: 31/08/2021

Publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos: 17/09/2021

Resultado Final: 30/09/2021





Serão oferecidas 120 vagas de níveis médio e superior para os postos de assistente administrativo e fonoaudiólogo fiscal como salários entre R$1.893,60 e R$4.882,47. Apesar do conselho abranger os estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, todos os aprovados nesta seleção serão lotados nas cidades de Salvador (BA) e Recife (PE).





