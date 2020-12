Novo concurso! Aeronáutica selecionará mais de 200 sargentos

(foto: Divulgação/Aeronáutica ) Foi publicado pela Aeronáutica, nesta quarta-feira (23/12), o edital de abertura do novo concurso para formação de sargentos no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). O edital oferece 231 vagas para o cargo, com posse em 2022.





As chances são para homens e mulheres profissionais nas áreas de administração (60), eletrônica (32), enfermagem (48), eletricidade (20), informática (38), laboratório (8), obras (12), pavimentação (4), radiologia (5) e topografia (4). Como pré-requisito, é necessário ter ensino técnico completo na área designada e ter entre 17 e 25 anos na data da matrícula do estágio.





Aos matriculados, será oferecida uma bolsa no valor de R$ 1.066. Após a conclusão do EAGS, o profissional, já com título de terceiro-sargento, deverá receber remuneração de R$ 3.825.









E mais:



As inscrições serão abertas em 11 de janeiro e aceitas até 10 de fevereiro de 2021. O interessado deverá se inscrever pelo site da Aeronáutica e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 60. Candidatos participantes do Cadúnico, integrantes de família baixa renda e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa.E mais: Chances para Brasília! Aeronáutica abre seleção com mais de 200 vagas para nível superior

O documento reserva 20% do número total de vagas a candidatos autodeclarados negros.





Como forma de seleção, o concurso contará com as etapas de prova objetiva, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental. Sendo a primeira fase, a prova objetiva já está marcada para 25 de abril. O exame contará com questões sobre língua portuguesa e conhecimentos específicos das áreas.





As etapas serão aplicadas nos municípios de Belém - PA, Recife - PE, Natal - RN, Rio de Janeiro - RJ, Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP, São José dos Campos - SP, Campo Grande - MS, Canoas - RS, Santa Maria - RS, Curitiba - PR, Brasília - DF, Manaus - AM, Porto Velho - RO e Boa Vista - RR.





Os candidatos aprovados serão convocados ainda em 2021 pela Junta Especial de Avaliação (JEA) para apresentação na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), local onde o curso será efetuado durante um ano. Veja o edital.









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco