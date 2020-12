(foto: Gerd Altmann/Pixabay)



A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) está com novo processo seletivo aberto. A seleção visa contratar 48 professores para ensino presencial e ensino a distância.



As oportunidades são para professores de programação web, edição de projeto visual gráfico, assistência administrativa, cuidados com idosos, libras, enfermagem, eletrônica, análises clínicas, informática, multimídia, segurança do trabalho, sistemas de transmissão, entre outros.



Há vagas para professores e professores mediadores, com remuneração de R$ 25 por hora trabalhada para professor e R$ 50 por hora trabalhada para professor mediador.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 28 de dezembro mediante envio de formulário de inscrição disponibilizado no edital para o endereço eletrônico selecao@utramig.mg.gov.br



A inscrição também pode ser feita presencialmente, na sede da Utramig.





Para se inscrever, é pré-requisito ter ensino superior na área e, dependendo do cargo, experiência de ao menos três anos.





A seleção será feita em duas etapas de caráter eliminatório e classificatório: análise de títulos e análise da experiência profissional. E a avaliação do plano de aula, entrevista e aula expositiva. A aula expositiva deverá ter até 10 minutos e será sobre tema escolhido pela comissão interna.