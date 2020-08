Projeto Gerdau Transforma ensina empreendedorismo a pessoas em vulnerabilidade social

Turma de 2019, quando o curso era presencial, na cidade de Itabirito (foto: Juliano Pitombo/ Agência Besouro)



Programa desenvolvido pela siderúrgica Gerdau em parceria com o Instituto Besouro leva cursos de empreendedorismo a jovens adultos de Minas Gerais estimulando-os a abrirem o próprio negócio. O curso é on-line e para participar é necessário se inscrever no site do projeto, que disponibiliza 600 vagas.

Conhecida como "Gerdau Transforma", a iniciativa consiste em cursos gratuitos de empreendedorismo montados a partir da metodologia ByNecessity, desenvolvida pela Besouro, já aplicada com sucesso em mais de 11 países.





O aumento da renda a partir do estímulo à abertura do próprio negócio está em crescimento no Brasil. De acordo com dados do Global Entrepreneurship Monitor, a taxa de empreendedorismo no país chega a 38%, superior a de países como China e Estados

Unidos.



Em Minas Gerais, o número também é expressivo, com cerca de 3,6 milhões de empreendedores em estágio inicial, o equivalente a 10% dos empreendedores do Brasil.





A pesquisa também mostra que mais de 90% da população entre 18 e 64 anos sonha em abrir o próprio negócio. A metodologia ByNecessity auxilia nesse processo ao ensinar ao aluno as bases para montar uma empresa, o que inclui a abertura de CNPJ, definição do público-alvo, além das noções de lucro, investimento e fluxo de caixa.



Por meio de passos simples e objetivos, o aluno chega ao fim das 30 horas de curso com o plano do futuro negócio nas mãos.





Uma equipe treinada pela Besouro acompanha os alunos pelos três meses seguintes para esclarecer as dúvidas que possam surgir e monitorar o andamento dos estágios de desenvolvimento da empresa do ex-aluno.



O método já foi levado à Europa e à África, e tem taxa de efetividade superior a 70%, ou seja, a cada 10 negócios, sete estão abertos e lucrando.





Serviço

Curso: Gerdau Transforma em MG

Data: de 24 a 28 de agosto de 2020

Horário: segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 21h