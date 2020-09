Da Maré para a Flórida: o que fez Juhh Vlog conquistar mais de 200 mil seguidores com apenas 13 anos

Em pouco tempo, a pré-adolescente conquistou 208 mil seguidores no Instagram (pelo menos até a data desta publicação) e mais de 2 mil inscritos em seu canal no Youtube

Reprodução / MF Press Global

A primeira foto no Instagram de Júlia Pires, a Juhh Vlog, foi em 25 de Abril de 2018, pouco mais de dois anos, o que faz dela um "bebê" nesse mundo cheio de influencers e celebridades reveladas nas redes sociais. Era apenas uma menina postando fotos triviais para seu círculo de amizades, mas hoje não é mais assim. Juhh Vlog tem despontado no universo de influencers mirins.

Nascida em 2007, é a representante de uma geração que já nasceu super conectada. "A rede social para mim é diversão e não obrigação, eu brinco, me divirto e as pessoas gostam. Sou alegre, divertida e isso é algo que todos querem ser", afirma a jovem de apenas 13 anos.

A carioca do bairro de Santa Cruz, Zona Oeste da capital fluminense- região ocupada por milícias já morou também na Comunidade da Maré, outra região marcada pela pobreza e pela violência no Rio de Janeiro. Hoje ela vive com os pais e os irmãos em Jacksonville, na Flórida, e posta seu cotidiano com a família e as atividades diárias na escola e com amigos. Júlia mostra seu cotidiano no novo país e compartilha seus conhecimentos. Nos vídeos ela conta as diferenças entre as escolas nos dois países, como aprendeu a falar inglês, dicas e, acima de tudo, diversão. Agora Júlia deve ser uma referência para a garotada de sua idade e mostrar que o mundo pode ser desbravado com leveza.