Do Maranhão para o Brasil: conheça Welcione Oliveira

A engenheira ambiental e amante dos esportes Welcione Oliveira ganhou notoriedade na imprensa como referência em saúde e bem estar, se tornando conhecida em todo o Brasil com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

A maranhense Welcione Oliveira é engenheira ambiental e empresária, atuante na empresa Agrotopo Consultoria. Apesar de sua agenda lotada de compromissos, sempre dedica tempo para cuidar da boa forma, saúde e bem estar.

Por esse motivo, por partilhar nas suas redes sociais um pouco de sua rotina saudável, seja correndo na praia, ou no Crossfit, atividades que pratica com frequência, além de dicas de saúde e bem estar, já que também é Coach, Welcione ganhou notoriedade nas redes sociais e na imprensa de sua cidade natal, São Luís, se tornando conhecida também em todo o Brasil.

No Instagram, Welcione já acumula mais de 1 milhão de seguidores, recebendo milhares de comentários em suas postagens diárias e nos Stories.

Moda, entretenimento e beleza

Nas suas redes sociais, a coach em bem-estar também aborda assuntos como moda, entretenimento e beleza. "Acredito que tudo está interligado. Quando falamos de boa forma, falamos de beleza, e isto certamente vai passar pela moda, pois vamos nos amar mais, mostrar mais o corpo, vestir roupas que nos evidenciam mais, e consequentemente estaremos mais abertos para o mundo, participando mais de festas, eventos, estando mais próximos de pessoas, já que a nossa autoestima está mais elevada. Não são fatores isolados, tudo está ligado."

Causas sociais em pauta

Além disso, participa sempre de projetos e eventos de conscientização e proteção de jovens e crianças em sua cidade. "não adianta falarmos de saúde e bem estar se não tivermos uma preocupação com o social e principalmente com a nossa infância e juventude. Não basta apenas termos um corpo sarado, um corpo são, mas é preciso termos uma mente sadia, uma sociedade saudável, e isto tem a ver com cuidar também das pessoas. Não se trata apenas de ego e vaidade, mas de também olhar para o lado e enxergar o próximo."

Saiba mais sobre a influenciadora e acompanhe suas dicas no Instagram: @estilowel