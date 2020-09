6 dúvidas comuns sobre cirurgia ortognática e rinoplastia

Procedimentos possuem relação entre si, uma vez que o nariz fica apoiado na maxila; cirurgias servem para corrigir problemas de saúde e também para melhorar a autoestima

Dr Geraldo Capuchinho Junior/Divulgação

A face é o nosso cartão de visita, afinal é a principal parte do corpo exposta em praticamente todas as situações, seja na vida pessoal ou no trabalho. Por isso, não é a toa que as cirurgias plásticas faciais correspondam a aproximadamente 17% do total dos procedimentos realizados no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Entre as cirurgias que proporcionam mudanças mais significativas nos traços faciais estão a rinoplastia (plástica do nariz) e a ortognática aquela na qual é possível recuar ou avançar a mandíbula ou a maxila, alterando drasticamente o perfil facial. "São procedimentos que se relacionam, uma vez que o nariz fica apoiado na maxila. É comum que o paciente chegue ao consultório queixando-se de insatisfação com o nariz, quando na verdade ele necessita de uma correção justamente na maxila ou na mandíbula", afirma Dr. Geraldo Capuchinho Jr., cirurgião plástico e crânio-maxilo-facial, com expertise em ambos os procedimentos.

Ele explica que, dependendo da posição anatômica da mandíbula e da maxila, as proporções faciais podem ganhar mais equilíbrio, pois esses ossos da face promovem alterações nos tecidos moles: queixo, bochechas, lábios e nariz. Segundo o especialista, pacientes que se submetem apenas à cirurgia ortognática já percebem mudanças no nariz, algumas vezes satisfatórias, outras não. "Há também casos em que há a necessidade de fazer a rinoplastia em seguida, para uma harmonização facial definitiva mais completa", diz ele, lembrando que o nariz deve passar pela intervenção cirúrgica sempre depois da maxila ou em conjunto, nunca antes.

Este tema traz muitas dúvidas em homens e mulheres de todas as idades. Para esclarecer o tema, o médico listou seis perguntas comuns na hora de pesquisar sobre possíveis mudanças no rosto, sejam por razões estéticas ou de saúde:

Quando a cirurgia ortognática é indicada?

Segundo o Dr. Capuchinho, além da insatisfação com a aparência facial, o procedimento é geralmente indicado no caso de distúrbios das relações dentárias (má oclusão dentária), problemas de articulação e de mastigação, incapacidade de fechar os lábios sem esforço, apneia do sono e até mesmo dor de cabeça. "Por se tratar de uma correção cirúrgica de anormalidades ósseas maxilo-mandibulares, ela restaura a simetria e as proporções faciais, normalizando a mordida e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida em diversos aspectos".

No caso da rinoplastia, o que é possível fazer em termos de formato?

A rinoplastia visa alterar o nariz, trazendo-o ao tamanho certo e adequadamente estético, harmonizando-se com o resto do rosto. Logo, ela permite aumentar ou diminuir o tamanho, alterar a forma e a ponta, modificar sua largura das narinas (alectomia ou alaplastia) e mudar o ângulo entre a testa e o nariz, ou entre o lábio superior.

Todos podem realizar a rinoplastia?

Sim. De acordo com o especialista, ela pode ser realizada em narizes de todos os formatos. "Porém, sempre explico aos pacientes que cada indivíduo possui suas particularidades e que não é possível reproduzir o nariz de ninguém em outro rosto", reforça Dr. Capuchinho. Ele revela ainda que há casos nos quais o nariz já possui um aspecto agradável e sem razões que justifiquem a intervenção. "Neste caso, explica-se ao paciente que a cirurgia não é necessária", afirma.

Quais as insatisfações mais comuns nos consultórios?

Segundo o médico, o principal pedido é para afinar a ponta com naturalidade, o que não era tão comum com as técnicas cirúrgicas mais antigas. "Embora elas fossem mais fáceis de afinar, o nariz ficava com uma aparência muito artificial". Hoje, as técnicas novas exigem mais conhecimento e consegue-se atingir melhoras significativas e bem naturais.

Outro pedido comum no Brasil é aumentar o dorso. "Ao olhar uma pessoa de frente, partindo da sobrancelha até a ponta do nariz, você vai ver duas linhas estéticas que contribuem para um aspecto de nariz bonito. Este é um ajuste muito solicitado pelo público brasileiro". Outra queixa é o famoso "nariz de bruxa", também chamado de nariz grego ou adunco.

Quais os benefícios obtidos com as cirurgias?

"Sem dúvida, a elevação da autoestima dos pacientes é o principal benefício", esclarece Dr. Capuchinho. No caso dos homens, a rinoplastia funciona principalmente para melhorar a confiança e propiciar a aceitação da própria aparência. Além disso, o médico reforça que a rinopastia melhora a ventilação nasal indivíduos com problemas respiratórios em longo prazo ficam surpresos com a diferença depois da cirurgia ajuda a melhorar problemas de sinusite e congestão nasal constante, reduz os episódios de ronco, melhora a dificuldade em respirar e as dores de cabeça intensas.

No caso da cirurgia ortognática, podem se beneficiar os pacientes que apresentam mastigação incorreta ou arcos dentários mal posicionados devido a desequilíbrios no crescimento da mandíbula e/ou maxila. Essas alterações podem criar uma série de problemas na função mastigatória, na ventilação e na saúde bucal em longo prazo, além de sérios prejuízos no aspecto estético facial.

É possível corrigir ou melhorar uma rinoplastia feita anteriormente ?

Segundo Dr. Capuchinho, é possível. A decisão por realizar uma rinoplastia secundária é extremamente difícil: o paciente quer melhorar sua aparência, porém teme outra decepção. "Esta insegurança pode ser eliminada apenas por um médico cirurgião que seja de confiança e que, com a ajuda de seus conhecimentos e habilidades, encontrará uma maneira de melhorar a qualidade de vida do paciente. Algumas vezes uma boa conversa, procedimentos minimamente invasivos ou tratamentos psicológicos são mais eficazes que uma nova cirurgia", finaliza ele.