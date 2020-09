Saiba os procedimentos de segurança em cirurgia plástica

Divulgação

Dr. Fabrício Berviam é uma das autoridades do assunto quando se fala em cirurgia plástica. Seu nome tem sido bastante procurado na internet nos últimos dias após uma live sobre este assunto.

A segurança é sempre um tema que preocupa os pacientes que procuram uma cirurgia plástica. Muitas dúvidas vêm ao pensamento quando este tipo de atendimento é necessário. Por isso, o cirurgião Fabrício Bervian tem feito sucesso na grande rede nos últimos dias. Após ter feito uma live para falar da segurança neste tipo de procedimento, ele tem recebido muita procura para continuar tirando dúvidas.

O médico, conhecido por ser um dos profissionais preferidos pelas vencedoras do Miss Brasil, tem realizados as cirurgias em parceria com Guilherme Larsen. A dupla realiza algo inédito no Brasil, que são as operações sempre feitas pelos dois. Algo semelhante a eles é feito no programa de televisão "Botched", famoso seriado da televisão americana e em cartaz na televisão a cabo.

Divulgação

Gaúchos, os médicos recebem pacientes de todos os estados brasileiros. Além dos dois cirurgiões plásticos, a equipe conta também com a participação do fisioterapeuta Renato Oliveira, que cuida da prevenção de algumas temidas complicações como a trombose venosa e embolia e realiza massagens nas pernas das pacientes até elas acordarem na sala de recuperação. Também integra o anestesista Diego Ughini, conhecido como um dos melhores profissionais desta área.

Para conhecer os trabalhos desta equipe e assistir à live de Fabrício Bervian, basta segui-lo no Instagram @drfabriciobervian.