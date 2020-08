Brasileiro Alex Matthews é dono de empresa milionária de hospedagem de férias nos EUA

O brasileiro Alex Matthews, CEO da Empire Residence Vacation Homes, se tornou um dos nomes de destaque do mercado hoteleiro e imobiliário dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos.

Sua empresa, a Empire Residence Vacation Homes, começou em Nova York e se destacou no mercado norte-americano oferecendo hospedagens de luxo a preços inferiores a 100 dólares, bem abaixo da média de mercado.

Alex conta que teve a inspiração de abrir seu próprio negócio a partir de uma exposição de quadros que viu em Lisboa. "A minha ideia foi conhecer todos os lugares ali retratados. Comecei a viajar pelo mundo e entao nasceu, em NYC, a Empire Residence com a proposta de oferecer hospedagens inesquecíveis para quem quer tirar férias nos Estados Unidos pagando o que cabe no bolso e com todo requinte e qualidade", conta o jovem empresario.

Casas dos sonhos com preços do mundo real

A Empire oferece o que se pode chamar de casa de férias dos sonhos. Segundo Alex, a ideia é que você sinta que está alugando um lar para passar sua temporada sem frustrações ou preocupações, e que tenha uma experiência cinco estrelas. "A empresa oferece suporte desde o período de cotações e escolha até a devolução das chaves. Todas as casas e quartos possuem equipamento de segurança e suporte 24 horas no idioma do hóspede. Mesmo que seu inglês nao esteja fluente, você sera atendido na sua língua nativa", revela o empresário.

Sucesso

Desde sua fundação em 2015, a Empire Residence Vacation Homes já recebeu hóspedes de diversas partes do mundo: América do Norte e do Sul, Europa Ocidental e Asia. A proposta é que de forma econômica você mantenha o alto padrão de hospedagem com todos os mimos e carinho que a empresa oferece.

Com 30 mil visualizações diárias no site, sempre é possível notar novidades em propriedades, lofts, quartos, studios e cool places. "Hoje, somamos 300 quartos nos Estados Unidos, atendendo a todas as classes sociais", destaca Alex Matthews.

O capital da empresa já ultrapassou o faturamento bruto de R$1 milhão anual. Em 2019, os serviços chegaram à Europa e Ásia, além de contar com novas casas no Brasil, concentradas no Nordeste e Sudeste. "Já servimos a mais de sete mil hóspedes. Minha proposta é reduzir o custo de hospedagens, mantendo o conforto, qualidade e rapidez nas prestações de serviços", conclui.