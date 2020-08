Empreendedorismo digital: confira oito dicas para começar um negócio online

Divulgação

Uma das grandes vantagens do empreendedorismo digital é que, ao contrário dos negócios tradicionais, o mundo online não demanda grandes investimentos. É possível iniciar absolutamente do zero, investindo somente tempo e dedicação.

Em tempos de crise, o brasileiro vem provando sua aptidão para mapear novas oportunidades: segundo a análise da série histórica da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2020, o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com aproximadamente 25% da população adulta envolvida na abertura de um novo negócio ou com um negócio com até 3,5 anos de atividade.

Mas o empenho e a vontade de fazer acontecer não bastam para que se tenha sucesso em uma iniciativa. Muitos empreendedores focam essencialmente no planejamento dos projetos e desconsideram os riscos; ou ainda, desenham cenários, mas não contam com habilidades e conhecimentos para avaliar tantas adversidades. O ideal é capacitar-se para conseguir os melhores resultados além surpresas negativas e dores de cabeça.

Se você está interessado em iniciar um negócio online e ganhar dinheiro na internet, confira abaixo oito dicas imperdíveis que vão esclarecer suas dúvidas e fazer você começar sua jornada com o pé direito:

1 ESQUEÇA O MELHOR MOMENTO

Ao contrário do que muitos acreditam, não é necessário contar com uma estrutura parruda ou com produtos extremamente desenvolvidos. É possível começar com o que você já possui, colocando produtos no mercado aos poucos, aprimorando-os e explorando o que você gosta de fazer. Desta forma, você evita aguardar o "melhor momento" para se expor, principalmente porque este "melhor momento" não existe. Afinal, como diria Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora.

2 ESTUDE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

Esteja atento para as situações preexistentes que estejam dominando o mercado no qual você deseje atuar. Nessa etapa, você terá que fazer uma boa análise exploratória, como pesquisas de mercado para levantar dados relevantes. Vale a pena procurar pessoas experientes que possam oferecer dados e informações que sirvam de base para um bom começo.

3 SEGMENTE

Se existe um segredo para o sucesso no empreendedorismo digital, ele se chama segmentação. Isso significa que você precisa dividir o mercado em grupos de compradores potenciais que têm necessidades, desejos, percepções de valor ou comportamentos de compra semelhantes.

Esta segmentação pode ser realizada de acordo com características dos consumidores, como características geográficas (bairro, cidade, região) e psicográficas (atividade, interesse e opinião), ou ainda pela relação dos consumidores com o produto, seja por benefícios ou pela lealdade para com a marca. Assim, você pode estudar seu público e entender melhor suas aspirações e necessidades, oferecendo a eles o produto certo.

4 TENHA UM PLANEJAMENTO

Esta é a etapa mais importante para quem quer se tornar um empreendedor: definir os objetivos, as metas, como atingi-las e em que prazo. O plano de negócios é o momento em que o empreendedor pode definir se sua ideia tem potencial de crescer ou se é inviável.

Lembre-se de que a forma como a ideia é colocada no mercado pode levar ao sucesso ou ao fracasso. Diante de uma economia instável, saber administrar os recursos evita deslizes que podem ser fatais para quem está começando. Colocar os planos no papel é um passo muito importante para que principiantes se sintam mais seguros e possam realmente ter um negócio sólido nas mãos.

5 MAPEIE TODOS OS CUSTOS

Mesmo que você comece o seu negócio aos poucos, é importante saber quais serão os passos posteriores, os custos envolvidos em cada etapa de desenvolvimento e o retorno esperado para cada uma delas. Além disso, ao abrir uma empresa é preciso considerar despesas obrigatórias, como capital social, escolha do regime tributário, registro de marca e impostos. São burocracias que não podem ser deixadas de lado.

6 INVISTA EM SEGURANÇA

Outro ponto chave é garantir a segurança das transações do seu site. Isso é importante tanto para manter os dados dos seus clientes em sigilo, como para fazer com que eles confiem no seu negócio. Sendo assim, não pense duas vezes antes de investir em plataformas de pagamento e segurança de dados, além de todas as medidas que achar necessárias para proteger seu negócio e seus clientes.

7 TENHA BOA REPUTAÇÃO

A boa reputação é o maior ativo de qualquer negócio online, logo, tenha em mente que é fundamental proporcionar boas experiências desde o início. Do atendimento à entrega, cuide para que suas avaliações sejam as melhores possíveis, antecipe-se a situações adversas, não deixe de responder nenhuma mensagem e prime pela qualidade dos produtos não importa a natureza do seu negócio. Não se esqueça de que as redes sociais hoje têm o poder de minar qualquer empresa.

7 DIVERSIFIQUE

Há muitas maneiras de monetizar seu negócio digital, e não apenas vendendo. Você pode, por exemplo, cobrar assinatura pela leitura de conteúdos ou tornar-se afiliado e vender coisas de outros portais maiores. Estas são apenas algumas ideias para diversificar as fontes de renda do seu negócio que servem como medida segura para garantir entradas constantes.

8 TENHA PERSISTÊNCIA

Esta é uma das características mais importantes de todo empreendedor. Pode ser que o retorno financeiro demore, mas entenda que não existe fórmula mágica. Se há empreendedores digitais experimentando o sucesso, este é fruto da persistência, paciência e a dedicação que certamente eles dedicaram durante um bom tempo.