Müller Bento ajuda a divulgar novos talentos da música sertaneja

Müller Bento é dono do maior canal do segmento no país e tem usado a plataforma digital para dar uma força a novos talentos da música sertaneja que sonham com o estrelato.

O sertanejo nunca esteve tão em alta como agora. Com Lives que quebraram recordes mundiais e mostraram para todos a força do segmento no país e até mesmo internacionalmente, artistas deste gênero musical tem crescido em relevância e faturado mesmo em meio à pandemia da covid-19, e muito disto se deve à internet e seu poder de alcance.

Müller Bento, dono dos canais TV Meu Sertanejo, maior canal deste segmento do Brasil que conta com 700 mil inscritos, e dono do canal Meu Sertanejo, que conta com mais de 1 milhão de inscritos, tem aproveitado a quarentena não apenas para produzir conteúdo praticamente diário para as plataformas digitais, mas também para dar uma força para novos talentos da música sertaneja que precisam de uma oportunidade para se destacar e alcançar o estrelato.

O influenciador resolveu também utilizar o seu canal, Meu Sertanejo, que já conquistou o reconhecimento de grandes nomes da música sertaneja como Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano e a dupla Jorge e Mateus, para revelar, quem sabe, o próximo grande sucesso nacional. "O canal foi um espaço onde revelei diversos artistas como Yasmin Santos e tenho dado oportunidade para muitos outros que encontram dificuldade em ter o seu talento visto e reconhecido pelos meios tradicionais."

Quarentena e desempenho do canal

Durante a quarentena, embalado pelas Lives dos artistas do segmento e pela boa fase do sertanejo na internet, seu canal tem visto um grande crescimento em audiência. "Desde março, no início da quarentena, o crescimento do canal foi de 120% onde ganhamos quase 400 mil novos inscritos. O canal nos últimos 28dias teve uma média de 8,8 milhões de views e nos tornamos o maior do país nesse segmento", revela.

Devido à quarentena o número de vídeos produzidos e conteúdo gerado pela dupla aumentou consideravelmente: "estamos focando muito na qualidade e na relevância do conteúdo que trazemos, assim como na criação de novos quadros de curiosidades da música sertaneja. Estamos com uma frequência alta de publicação de novos vídeos, aproximadamente de 5 a 6 vídeos na semana."