Cresce o número de entregas online de coroas de flores no Brasil

Assim como tem ocorrido com outros produtos, a entrega de coroa de flores no país também tem migrado para o online, sendo que atualmente a internet desponta como um importante veículo de venda dentro deste setor.

Presente em nossa cultura, as coroas para velório fazem parte de um mercado pujante, justamente por disponibilizar as pessoas a possibilidade de realização de uma homenagem póstuma.

Uma vez que nem sempre é possível comparecer ao velório, contar com a alternativa online de envio de coroas de flores é alentador. De acordo com o proprietário de um e-commerce de coroas de flores, o senhor William Hashimoto, é comum clientes de outros estados, fora de Minas Gerais, pedirem coroas de flores para os cemitérios de Belo Horizonte, por exemplo. "São parentes e amigos, que por não conseguirem ir na despedida do ente querido, acabam nos procurando para o envio de uma coroa de flores, sempre com os dizeres na faixa de homenagem que melhor representem os sentimentos dos mesmos", ressalta William.

Com buscadores como o Google, que entregam resultados cada vez mais apurados, fica fácil para clientes ao redor de todo o planeta pedirem uma coroa de flor para a cidade que desejarem. Geralmente, com alguns cliques é possível comprar a coroa e receber o comunicado da entrega da mesma.

É claro que o momento atual, onde vivenciamos o período de incertezas gerado pelo novo coronavírus, o aumento das compras no online tiveram um crescimento substancial. Porém, mesmo após este período, os comerciantes de flores e coroas para velório ainda acreditam que esta será uma tendência sem volta.

Ainda não é possível visualizar como será o envio de flores fúnebres no futuro, mas uma coisa já é certa, agora, uma das maneiras mais utilizadas para o pedido de coroa de flores é a internet. É aguardar para ver o que teremos no futuro deste importante mercado.

