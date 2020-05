Fine art está em alta nas redes sociais durante a quarentena

A fotógrafa Roberta Montagnini têm usado as redes sociais para proporcionar aos internautas a descoberta da fine art, compartilhando trabalhos que misturam arte, design e sofisticação com a fotografia.

A fotógrafa Roberta Montagnini / Reprodução /Roberta Montagnini

Com a quarentena, as redes sociais e as plataformas digitais se tornaram o principal meio de informação e entretenimento da maioria das pessoas, até mais do que os meios tradicionais como a TV. Com isso, artistas de diversos segmentos estão ativos nestes meios mais do que nunca, propagando sua arte e encantando os internautas.

A premiada fotógrafa brasileira Roberta Montagnini tem chamado atenção na internet expondo trabalhos artísticos que mesclam fotografia com elementos sofisticados da pintura, escultura, e desenho, no conceito da fine art, criados de acordo com a visão da artista fotógrafa, que utiliza o meio para expressar seus pensamentos.

Durante a quarentena, devido ao isolamento social e o lockdown impostos como medidas de prevenção ao contágio com a covid-19, Roberta inovou e usou a si mesma como modelo, criando novas composições artísticas que impressionam pela riqueza de detalhes e até mesmo com mensagens divertidas: "em algumas obras eu usei a mim mesma como modelo para expressar o que tinha em mente já que não poderia ir até as modelos. Os meus trabalhos recentes carregam meus pensamentos nesse período de quarentena e alguns até flertam com o humor, como um que pode ser interpretado como um conselho de não cortar o cabelo durante a quarentena (risos)."

Reprodução/Roberta Montagnini

O belíssimo trabalho de Roberta Montagnini, que é formada pela Cambridge School of Art e reconhecida por seu trabalho ganhando prêmios como WPPI (Wedding & Portrait Photographers International), The Portrait Masters, SWPP (Society of Wedding and Portrait Photographers) e RISE International, conta quais são as suas influências para suas criações: "Minha arte é influenciada por artistas renascentistas como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e também do Século de Ouro como Rembrandt, Caravaggio e Johannes Vermeer. Já no mundo moderno tenho como referências Sue Bryce, Lola Melani, Bella Kotak, Lara Jade, Peter Lindberg, Dayron Vera e Gemmy Woud-Binnendijk", revela.