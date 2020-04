Conheça Allan Gregorio: designer e criador de filtros do Instagram que caíram nas graças das celebridades

Celebridades como Pablo Vittar, Nando Reis, Thales Sabino e Penelopy Jean utilizam os filtros para o Instagram Stories criados pelo artista Allan Gregorio. Saiba mais sobre o seu trabalho.

Reprodução / MF Press Global

Nos últimos meses, os filtros do Instagram Stories ganharam grande popularidade. São efeitos variados que os usuários podem usar para publicar na rede social para fazer Stories divertidos e mais atraentes, que caiu nas graças também das celebridades.

Entre os filtros mais populares do Instagram estão os criados pelo fotógrafo, designer gráfico e artista brasileiro Allan Gregorio, criador dos filtros que são usados por celebridades como Pablo Vittar, Nando Reis, Thales Sabino e Penelopy Jean. Seus filtros já obtiveram mais de 100 milhões de impressões e mais de 5 milhões de capturas.

Allan Gregorio conta que foi uma grande surpresa atingir tamanha popularidade na rede social com seus filtros: "Fiz meu primeiro filtro sem esperar nada e tive umas 200mil impressões nas primeiras semanas. Ate então não existiam tantos outros filtros online. Como era tudo novo e ainda está sendo, pois a realidade aumentada (RA) acabou de chegar para todos nós, continuei produzindo e tentando aprender com o pouco de informação que havia, limitações e explorando as ferramentas. Embora também tenha tido grande repercussão com um filtro que criei chamado Bozo, fazendo sátiras contra o governo Bolsonaro, a maioria dos meus filtros são com a temática de Fantasias e Beleza."

Segundo o artista as inspirações para criar os filtros vem de suas vivências, convicções e viagens pelo mundo. Atualmente morando na Holanda, Gregorio já desenvolveu trabalhos na Inglaterra, Alemanha, Portugal e outros países. Como fotógrafo já cobriu eventos como o Glastonbury, o maior festival de musica do mundo e fez trabalhos para os veículos Dazed, Vogue, Resident Advisor, GayTimes, I-D, Vice, Attitude Magazine, etc.