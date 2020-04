Mercado de flores: Mudanças na hora de comprar coroa de flores

Com o crescimento da internet e das soluções tecnológicas, o envio de coroa de flores, tão tradicional em nossa cultura quando o que se busca é realizar a despedida de um ente querido ou até mesmo prestar uma última homenagem, vem passando por mudanças significativas nos últimos anos, assim como ocorre com quase todos os setores.



O pedido que antes era feito por telefone, utilizando as listas amarelas, ou até mesmo na porta de cemitérios, em floriculturas existentes geralmente em locais de velório, passou a ser feito via internet. Sim, hoje, com alguns cliques é possível enviar coroas para velório para qualquer cidade do Brasil.



Devido esta mudança na postura do consumidor que necessita pedir uma coroa de flor, muitos empresários do setor passaram a migrar suas plataformas de vendas para e-commerces, o que consequentemente gerou aumento na concorrência, assim como relata o proprietário da Coroas 24 Horas São Paulo, William Hashimoto.

"Os pedidos aumentaram bastante na web e a concorrência também, com isso, hoje focamos muito na qualidade da entrega e na usabilidade de nosso site, queremos que o cliente tenha uma experiência de compra fácil, rápida e, principalmente, segura", enfatiza William.

Embora o mercado de coroa de flores tenha crescido bastante nos últimos em todo o Brasil, representantes de setores ligados à produção e venda de flores, acreditam que ele ainda deverá crescer mais nos próximos anos, e isso devido a um importante fator, que é o de que existe um número grande de pessoas que ainda não tem o costume de comprar nada pela internet. Barreira que tende a ser cada vez menor com o passar dos anos.



Com equipes especializadas que conhecem bem os principais locais de velório de suas cidades, as empresas que entregam coroas de flores trabalham rapidamente. Em média, após a compra do cliente via internet, o pedido é entregue entre 1h ou 1h30. O que é algo bem rápido se pensarmos em tudo o que envolve uma entrega como estas. Pode ser que este pedido até fique mais rápido no futuro, uma vez que a logística também deverá ser aprimorada e recursos tecnológicos novos poderão surgir para ajudar neste tipo de serviço.



Mesmo em momentos como o que vivemos atualmente, onde vemos que a economia não tem números bons e as expectativas para o PIB não agradam, o setor de coroa de flores mostra algo valioso para todos que empreendem. Ou seja, que é preciso se adaptar as mudanças e buscar sempre trazer soluções que de fato possam ajudar no dia a dia dos consumidores. Não adianta mais pensar o mundo atual dos negócios com a cabeça parada em décadas passadas.