Cresce procura por tratamentos estéticos entre homens, segundo especialista Diogo Branco

Diogo Branco

Cirurgião dentista destaca procedimentos mais realizados, entre eles harmonização facial, especialmente preenchimento mandibular e preenchimento do queixo

Em busca de uma aparência mais atraente e um rosto mais harmônico, os homens tem procurado cada vez mais tratamentos estéticos. A diferença das mulheres é que o público masculino, em sua maioria, busca procedimentos mais práticos, rápidos e pouco dolorosos, segundo o cirurgião dentista especialista em Harmonização Facial, Diogo Branco.

O profissional relata que, entre os tratamentos mais procurados pelos homens, estão preenchimento mandibular e preenchimento do queixo, além de procedimentos para a pele como peelings químicos e PRP plasma, que é feito com o próprio sangue do paciente. Ele também destaca uma mudança de pensamento por parte desses pacientes, que hoje assumem com mais tranquilidade a realização desses processos.

"Até pouco tempo atrás, os homens buscavam aqueles procedimentos que eram mais discretos, pois tinham receio do que os amigos iriam achar. Hoje em dia isso não existe mais. O número de pacientes masculinos que aderiram à Harmonização Facial cresceu muito", destacou Branco.

Mandíbula

O desejo por uma mandíbula mais marcada e quadrada é recorrente entre os pacientes do especialista. "Ela dá ao rosto uma imagem de força e virilidade. Tanto é verdade, que esse conceito é utilizado por muitos desenhistas na hora de compor personagens. Os príncipes da Disney tem rostos mais quadrados, e as princesas tem rostos mais delicados, mais ovais", explicou.

O procedimento é realizado com ácido hialurônico e tem durabilidade de 24 meses, em média. É um procedimento seguro, rápido e praticamente indolor. "A região do ângulo mandibular é segura por não ter muitos nervos e nem artérias por isso o processo é um pouco mais seguro e indolor", explicou.

Outro procedimento muito buscado é o preenchimento de "mento", ou preenchimento de queixo. "Esse pode tornar o queixo também mais quadrado, além de poder também projetar o queixo, de perfil", acrescentou.

Pele

Para melhor a pele, os homens tem optado por tratamentos como a toxina botulínica. De acordo com o cirurgião dentista, antigamente as pessoas tinham receio de aplicar toxina pois pensavam que ela trazia um efeito muito exagerado. "Hoje, como a facilidade do acesso, as pessoas estão mais bem informadas e com isso perderam o medo de ficarem "plastificadas" com a toxina", pontuou. O produto é utilizada para que as rugas não apareçam com o tempo e também para suavizar as já existentes.

Para aqueles que preferem procedimentos com resultados mais discretos e sutis, a busca é grande por peelings químicos ou físicos mais superficiais, utilizando o ácido glicólico numa concentração baixa. "O peeling dá um resultado discreto, melhorar a aparência da pele, garantindo uma superfície mais lisa, brilhosa e uniforme".

O PRP plasma também faz sucesso entre o público masculino. O procedimento, que é feito com o próprio sangue do paciente, é rápido, e completamente seguro, sem risco de rejeição, ou alergia. "Após coletado, o sangue do paciente é levado a uma centrífuga, onde é centrifugado por alguns minutos. Quando ele é retirado, o profissional remove apenas a parte do plasma do sangue, que é rica em fatores de crescimento e então, é injetado no paciente. Esse procedimento exige várias sessões, mas seu resultado é inquestionável".

Diogo Branco fez questão de destacar ainda que não há nenhum procedimento eletivo e isso é muito bom, pois mostra que os preconceitos vão sendo quebrados com o tempo. "Não existem procedimentos só para mulheres ou procedimentos só para homens. Todos podem e devem fazer qualquer tipo de procedimento estético, desde que traga benefícios ao seu bem estar e assim, melhorando sua saúde também", finalizou.