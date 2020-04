Casal de arquitetos mostra pela internet rotina após contrairem o covid-19

Os arquitetos Alex e Rafaella Brasileiro compartilham na internet diariamente em transmissões pelas redes sociais como está sendo a rotina de teletrabalho e do convívio em família. Os dois filhos do casal também foram infectados com o covid-19.

Reprodução / MF Press Global

O novo coronavírus está em todos os continentes e já infectou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Com isto, as rotinas e costumes da maioria delas precisou sofrer algumas adaptações, devido aos protocolos de quarentena e as restrições à circulação adotadas como medida para conter a pandemia do covid-19.

Uma das principais mudanças foi a instituição do teletrabalho e do Home office como maneira de prevenção de contágio, reduzindo drasticamente o número de pessoas nos transportes públicos e nas ruas devido a possibilidade de trabalharem a partir de suas casas.

Casal contraiu o coronavírus

Reprodução / MF Press Global

Alex Brasileiro e Rafaella Brasileiro foram infectados com o covid-19 e decidiram compartilhar com as pessoas do mundo inteiro suas rotinas nas redes sociais, o dia a dia de uma pessoa infectada com o coronavírus, partilhando os sintomas e as mudanças que isto trouxe: "parentes, amigos e até mesmo os seguidores das nossas redes sociais se mostraram muito preocupados e pediram que a gente mostrasse um pouco do que estamos passando, para que eles pudessem acompanhar. A iniciativa tem sido boa tanto no caráter informativo, de mostrar às pessoas o que é passar por isto, como também em tranquilizar a todos sobre a intensidade dos sintomas, que para nós tem sido leves."

Rafaella conta que os seus filhos também manifestaram os sintomas do covid-19: "Esta com certeza pra mim, como mãe, foi a parte mais difícil. Ver os meus filhos com essa doença que até então pouco sabemos sobre ela está sendo muito difícil. Felizmente crianças não estão no grupo de risco do covid-19 e sofrem menos que adultos neste caso!".

Home office já era uma realidade antes do coronavírus

Reprodução / MF Press Global

Alex e Rafaela Brasileiro são premiados arquitetos e fundadores da iniciativa BORAnaOBRA. Eles revelam que já adotavam esse procedimento em alguns setores da empresa muito antes do covid-19, o que tornou a transição total mais suave. Atualmente isolados devido a terem sido infectados pelo novo coronavírus, passaram a comandar as operações da empresa e gerenciar a equipe a partir de casa: "Em tempos de Coronavírus, muitas empresas estão adotando o trabalho remoto, o famoso home office, como medida preventiva! Aqui no Bora já trabalhamos com esse tipo de organização há um tempo. Agora estamos ajudando também outras empresas a enfrentar esse momento com organização e sem nenhum prejuízo."

